أخطاء فادحة تجنبها لأجل إطلالة مميزة في العمل!

يتهاون بعض الرجال في بعض الأمور التفصيلية في إطلالتهم عند الذهاب إلى العمل، فيعتقد البعض أن ذلك هو نوع من التواضع وعدم الاهتمام إلى آخر صيحات الموضة، فيذهبون دون مبالاة بمظهرهم، واليوم نبين الأمور التي تعتبر خطا فادحاً بحق العمل وحق الموضة في حال اعتمادها، وهي:

• ارتداء سروال قذر: سواء ارتداء سروال غير مناسب أو قذر أو ضيق جداً من الأمور الغير مناسبة لارتدائها في العمل.

• ارتداء حقيبة ظهر كبيرة على ملابس رسمية: وهو يمنحك شكلا صبيانيا، خاصة في بيئة الشركات الجادة، مع الملابس الرسمية.

• العطور الزائدة عن الحد: فهناك بعض العطور التي لا يجب أن تضعها في العمل، ومع زيادة العطور تزيد التأثير السلبي لها، ما يعني ضرورة الابتعاد عنها بقدر كبير.

• عدم اختيار حذاء مناسب: كارتداء حذاء رياضي في مقر العمل، وكذلك بعض الصنادل المفتوحة أو الأحذية الخفيفة غير مناسبة على الإطلاق لارتدائها في مقر العمل.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

8 خصائص لمقابلة عمل ناجحة

10 قواعد تُسّهِل عليكِ اتقان فن الأناقة