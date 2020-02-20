10 قواعد تُسّهِل عليكِ اتقان فن الأناقة

الأناقة والجاذبيّة من الصفات الإيجابيّة التي تسعى كل فتاة للوصول إليها، حيث إنّها تشمل طريقة اللباس وأسلوب التعامل مع الآخرين في كافة الأماكن، سواء في المنزل، أم العمل، أم الأماكن العامة، أو المناسبات المختلفة

الأناقة تلعب دوراً كبيراً في تحسين العلاقات الاجتماعيّة وتطوير العمل والحياة العاطفيّة وتعزز من ثقتك بنفسك، والأناقة لا تعني أبداً ملابس باهظة الثمن وإنما يكفي لبس الملابس النظيفة، والملائمة للجسم، تعالي معنا سيدتي الجميلة نستعرض لكِ مجموعةً من النصائح التي تساعدكِ على الظهور بشكلٍ أنيقٍ وجذّاب:

1- النظافة الشخصية هي أول ما قد يلاحظه الناس فيك، كما أنها تمنحك ثقة وراحة في التواصل مع الآخرين والاقتراب منهم والتعامل معهم ، العناية الشخصية تبدأ من رائحة عطرة خفيفة لكن غير طاغية، شعر صحي مصفف، أظافر مقلمة ومرتبة، بشرة ناعمة نظيفة، ولا تنسي الاهتمام بأسنانك وابتسامتك الجميلة، وبالتأكيد ملابس نظيفة مرتبة تفوح منها رائحة النظافة اللطيفة.



2- الاهتمام بنمط حياة صحي والرياضة المنتظمة والطعام الجيد، فهذا ينعكس إيجابياً على صحتك وجمالك ورشاقتك، ويمنحك الثقة في اختيار ما شئت من ملابس وارتداء كل ما تحبه نفسك من صيحات الموضة العالمية.



3- الملابس الداخلية مهمة جداً، رغم أنها غير مرئية لكن يعتمد عليها ما سترتدينه لاحقاً، يجب أن يكون قياسها ملائماً، ومريحة بحيث لا تسبب لك الإزعاج، فلا تكون ضيقة مزعجة ولا ذات مقاس كبير فتبرز جسمك بطريقة منفرة، والأفضل أن تكون من أقمشة مريحة للجسم .



4- المقاس المناسب لجسمك، فلا تكون الملابس ضيقة جداً فتلتصق بالجسم وتظهر ثنياته وتفاصيله ، ولا تكون فضفاضة فتضيف كيلوغرامات وهمية إلى جسدك وتظهره أضخم من حقيقته، كما يجب مراعاة شكل الجسم بحيث تختارين ملابس تلائمه وتخفي أي عيوب غير مرغوبة في الجسم.



5- الملابس المناسبة للسن مهمة أيضاً، ارتدي سيدتي ملابس مناسبة لسنك تناسبك وتظهر جمالك الحقيقي ، دون اللجوء لارتداء ملابس تناسب من يصغرك عمراً بكثير، أو ملابس قد تضيف سنوات إلى عمرك الحقيقي.



6- المكياج المناسب أيضاً مهم جداً ويجب مراعاة ما يليق ببشرتك وسنك، وأيضاً الزمان والمكان يفرضان مكياجاً معيناً، والأفضل أن يكون بسيطاُ يبرز جمالك دون مبالغة في استخدام مستحضرات التجميل.



7- الشعر تاجك الجميل، اهتمي بصحته وقصي الأطراف المقصفة، وصففيه ورتبيه، تابعي موضة قصات الشعر واختاري ما يناسب شكل وجهك وستايلك الخاص، ولا تنسي الاهتمام بلون شعرك، فالشعر من أساسيات الجمال وهو أيضاً أول ما قد يلفت الأنظار إليك.



8- الملابس المناسبة للموضة السائدة ، يمكنك دائماً متابعة آخر أخبار الموضة في المجلات والمواقع المتخصصة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت المعلومة الآن في متناول الجميع ويمكنك الوصول إليها بكل سهولة أينما كنت وفي أي وقت تشائين.

9- النهار لا يتطلب الكثير من الإكسسوارات، فقطعة واحدة أو اثنتان على الأكثر من هذه المجوهرات تكفي، ويفضل أن تكون هذه القطعة صغيرة وناعمة أي أن يكون حجر الألماس صغيراً.

10- يفضل ارتداء إكسسوارات اليد الماسية من خواتم وأساور في ساعات النهار أكثر من إكسسوارات العنق والوجه من قلادات وأقراط إلا إذا كانت الخواتم ذات أحجار كبيرة جداً ففي هذه الحالة من الأفضل ارتداؤها مساء.

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