نصائح تسهّل الدراسة للطلبة في شهر رمضان!

قدم تربويون 10 نصائح وإرشادات تسهل الدراسة على الطلبة في شهر رمضان المبارك الذي تتغير فيه الأوقات ومعها أجندة الطلبة وما تشتمل عليه هذه الأجندة من واجبات ومذاكرة ومراجعة ومتابعة للدروس اليومية.

وتتمثل هذه النصائح في تغيير نظام اليوم الدراسي أثناء شهر رمضان من حيث القيام بالمذاكرة بعد تناول وجبة الإفطار وحتى تناول وجبة السحور لأن هذه الفترة لا يشعر فيها الطالب بالجوع وتتميز هذه الفترة بامتداد الساعات التي يمكن أن يستفيد منها الطالب في المذاكرة، ‏بالإضافة إلى الدراسة في مجموعات.

ونصحوا بأن لا يقوم الطالب بالمذاكرة بمفرده وإنما عليه التنسيق مع بعض الأصدقاء للدراسة في مجموعات افتراضية، ومشاركة بعض من أفراد الأسرة في المذاكرة حتى لا يشعر بالكسل أثناء المذاكرة، والابتعاد عن الألعاب الإلكترونية، وتقليل مدة مشاهدة شاشة التلفاز أثناء شهر رمضان، ‏والتأكد من توفير بيئة دراسية مناسبة وصحية خالية من المشتتات، ‏والحرص على تناول الأكل الصحي على مائدة الإفطار والابتعاد عن المشروبات الغازية واستبدالها في الماء والعصائر الطبيعية، ‏والابتعاد عن السهر والحصول على قدر كافٍ من النوم والراحة، ‏بالإضافة إلى عمل خرائط ذهنية من خلال ما تعلمه الطالب خلال اليوم الدراسي، ‏والموازنة بين الأنشطة الأكاديمية والرياضية.

وقالت ندى الجبان عضو في فريق القيادة العليا في المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي: من المهم جداً أن يتعلم الطلبة كيفية تنظيم وقتهم، والتأكد من توفير بيئة دراسية مناسبة وصحية حيث لا يوجد أي مشتتات أو ضجة أو أي أجهزة إلكترونية ووضع قائمة مهام تحدد أولويات المواد الدراسية، والحرص على تناول الأكل الصحي والابتعاد عن السهر.

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