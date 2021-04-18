طبيب البوابة: مؤشرات الإصابة بتجلط الدم بعد أخذ لقاح كورونا

تحمل جميع اللقاحات آثارًا جانبية محتملة ، قد تكون خفيفة أو خطيرة بطبيعتها ، و منها، الجلطات الدموية التي تعتبر نادرة ولكنها موجودة خاصة مع لقاحات كوفيد-19 المستخدمة في الوقت الحالي ... ...

أشارت الدراسات الحديثة إلى أن تخثر الدم والتخثر يمكن أن يكونا من المضاعفات المحتملة التي لوحظت مع لقاح أكسفورد-أسترازينيكا (كوفيشيلد)، والآن في الجرعة الواحدة من لقاح جونسون وجونسون.

هل تجلط الدم من الآثار الجانبية الخطيرة التي يجب القلق بشأنها؟

على الرغم من أن المجالس الطبية تصف اللقاحات بأنها آمنة للاستخدام ، وإمكانية الإصابة بجلطة دموية تعتبر "نادرة" ، إلا أنه قد يكون من المقلق التفكير في الآثار الجانبية المحتملة إذا تم تطعيمك للتو.

فيما يلي بعض العلامات والأعراض المحتملة التي يجب أن تكون على دراية بها وتحمي صحتك بعد التطعيم:

صداع مزعج نابض

وفقًا للإرشادات الحديثة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الإصابة بالصداع النابض يمكن أن تكون علامة شائعة لجلطة دموية في الجسم ، عندما يبدأ الدم في التصريف في الدماغ.

الآن ، يعتبر الصداع أيضًا من الآثار الجانبية الشائعة للتلقيح. ومع ذلك ، فإن ما يقترحه الأطباء هو أن الصداع المرتبط بحادث تجلط الدم هو عرضي تمامًا ، وأكثر شدة بطبيعته ويمكن أن يبدأ بشكل مفاجئ. يمكن أن يختفي الصداع الخفيف ، المرتبط بالتطعيم ، في غضون ساعات ولن يكون مصدر إزعاج كبير.

ضيق في الصدر وضيق في التنفس

علامة أخرى يجب توخي الحذر بشأنها هي الشعور بالألم وعدم الراحة في تجاويف الصدر أو الشعور بضيق في التنفس. لا ترتبط هذه عادةً بالتطعيم ، ولكنها ترتبط بالأعراض التقليدية لكوفيد-19.

النوبات

الجلطات الدموية في الدماغ ، والتي تمت ملاحظتها الآن يمكن أن تسبب مجموعة من الأعراض في الوقت الحالي. يمكن تجربة النوبات والأعراض العصبية الأخرى غير العادية ، مثل مشاكل التحدث أو الرؤية بوضوح ، وعدم القدرة على الحركة أو الشعور بأحد جانبي الجسم وتتطلب رعاية طبية على الفور.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي تخثر الدم إلى أضرار جسيمة لتدفق الدم المؤكسج المتدفق عبر الأعضاء الحيوية ، بما في ذلك الرئتين والقلب. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تراكم السوائل الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم ، كما أفاد الكثير من الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كوفيد-19 الآن.

ألم في الساقين والبطن

وفقًا للخبراء ، يمكن أن يكون الألم الحاد في البطن أو الساقين أيضًا علامة على أن ما تعاني منه هو جلطة دموية محتملة ، خاصةً إذا كانت شدة الألم هي الوهن بما يكفي لعدم السماح لك بالقيام بالأعمال المنزلية الأخرى. يمكن أيضًا الشعور بالخدر أو الضعف في الذراع / الساقين.

متى يجب أن تطلب العناية الطبية؟

الآن ، تعد الجلطات الدموية من المضاعفات النادرة وقد لا تؤثر على الجميع. لا يوجد سوى فرصة "ضئيلة" للحصول عليه.

ومع ذلك ، قد يكون من المحير التمييز بين الأعراض والآثار الجانبية نظرًا لعدم توفر معلومات إكلينيكية واضحة في الوقت الحالي.

من دراسات الحالة التي شوهدت حتى الآن ، يبدو أن جلطات الدم تحدث على الأقل بعد أسبوع من التطعيم ولا تزيد عن ثلاثة أسابيع. لذلك ، إذا واجهت أي آثار جانبية غير عادية أو أعراض مذكورة أعلاه ، فيجب أن تتطلب المساعدة الطبية المناسبة في أقرب وقت ممكن. تذكر أنه يمكن علاج جلطات الدم بشكل جيد إذا تم تشخيصها في الوقت المناسب.

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