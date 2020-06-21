هل جربت اليوغا؟ هل شعرت بالراحة والاسترخاء؟

اليوغا هي رياضة الجسم والعقل، وتتعدّد أنماط اليوغا التي تجمع بين تقنيات التنفّس، والاسترخاء، والتأمّل، والحركات الجسدية، وقد أصبح لليوغا اليوم شعبية كبيرة؛ كونها تعدّ شكلاً من أشكال التمارين الجسدية التي تعتمد على وضعيات جسدية معينة، بهدف تحسين السيطرة على العقل، والجسم، والحصول على الراحة.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة نصائح تمكنكم من ممارسة اليوغا بكفاءة فعالية ومتعة:



1- حتى لو كنتم تمارسونها في دروس في مجموعات خارج المنزل، يفضل جدًا ممارسة اليوغا أيضاً في محيطكم الخاص، يمكنكم التدرب على الوضعيات والمرونة بين الدروس، يمكنكم التدرب في المنزل وحتى اكثر من ذلك، فالعديد من اولئك الذين يذهبون الى دروس اليوغا الأسبوعية، تصبح اليوغا جزءًا لا يتجزا من حياتهم ويجرون العديد من التمارين في المنزل في ساعات الصباح، المساء وحتى في عطلة نهاية الأسبوع.



2- روتين التدريب الذي تكونوه يعتمد كثيرًا على الأهداف التي حددتموها. حددوا جيدا الفترة الزمنية التي انتم على استعداد لتكريسها للتدريبات، ما هي التقنيات التي تريدون التركيز عليها، ما هي نقاط الضعف البدني لديكم وما هي الأهداف الجسدية والنفسية التي تتطلعون اليها، هل هي المرونة؟ تقوية العضلات؟ أو ربما ترغبون في الحصول على القليل من السكينة والتوازن في حياتكم؟ كل هذه الأمور ينبغي ان تاخذ بعين الاعتبار.



3- التنفس هو اداة قوية لضبط الضغوط، في دروس اليوغا للمبتدئين، تتعلمون استخدام هذه الأداة وتطوير الوعي التنفسي، والذي بواسطته يمكن ضبط الاحاسيس مثل القلق والتوتر بنجاح، الحكمة هي بتحويل تمارين التنفس لعادة، حتى خارج المركز الذي تتعلمون فيه اليوغا وجعلها جزءًا لا يتجزأ من سلوككم اليومي.



4- حاولوا الوصول إلى درس اليوغا قبل 10 الى خمس عشرة دقيقة من الدرس، فالوصول الى درس اليوغا لا يجب ان يكون في الدقيقة ال 90، هكذا يمكنكم أن تتحضروا جسدياً للدرس والأهم من ذلك، سيكون لديكم الوقت الكافي للتحرر من أعباء اليوم والاسترخاء قبل الدرس.



5- ينصح الحضور إلى درس اليوغا بمعدة فارغة. احرصوا على ان يكون موعد الدرس بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات بعد الوجبة، ممارسة اليوغا على معدة فارغة يضمن تدريب سهل وأكثر فاعلية.





6- على الرغم من أن وضعيات اليوغا المختلفة تنطوي على الكثير من الشد والعبء على الأنسجة، ولكن اليوغا ليس من المفترض أن تسبب الألم، إذا كنتم تعانون من إصابة معينة أو حساسيات في اعضاء مختلفة، استشيروا المدرب حول كيفية عدم الأثقال عليها ولكي لا تصلوا الى حالة الالم أثناء التدريبات المختلفة.



7- تعتبر اليوغا نشاط بدني غير تنافسي، لذلك تجنبوا مقارنة أدائكم بأداء الآخرين. في كل ما يتعلق بجودة تنفيذ الحركات، مدى المرونة والقدرة على التعامل مع الجهد، قارنوا قدرتكم مع انجازاتكم السابقة، وليس مع الآخرين، لان الشد إلى أقصى حد لديكم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة.



8- إذا كنتم تمارسون اليوغا في المنزل، بواسطة ال- DVD او كتاب التدريب المنزلي، فيفضل جدا الانضمام احيانا الى الدروس او طلب مرافقة مدرب مهني، وذلك لان هناك اهمية كبيرة لمراقبة شخص مؤهل لتدريبكم. التعلم من الكتب او الاشرطة فقط لا يكفي لان المدرب الذي يرى تدريباتكم فقط يمكنه ان يساعدكم على تصحيح حركاتكم ووضعياتكم، والتي لا يمكن ملاحظتها عند التدرب وحدكم.



9- يفضل القيام بالاسترخاء قبل عشر دقائق من نهاية التدريب. مثل هذا الاسترخاء يسمح للعضلات، المفاصل والاوتار التعافي من عبء الوضعيات المختلفة.

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