البوابة - نصائح جمالية للبشرة لا تهمليها في يوم التأسيس السعودي، إذ ستمنحك الإطلالة المشرقة والجذابة وسترسم الحيوية والبهجة على ملامح وجهكِ، خلال احتفالك بيوم التأسيس السعودي، فأنت يا عزيزتي وحدك من يمتلك القدرة على تعزيز إطلالتك خاصة في المناسبات والاحتفالات.

لذا استغلي يوم التأسيس السعودي 1444 - 2023، في إحداث تغييرات بسيطة، ستضفي الطاقة الإيجابية والبهجة والسعادة على جمالك بأقل التكاليف وأفضل النتائج، وفيما يلي أهم النصائح الجمالية لبشرة مشرقة ومشّعة:

نصائح جمالية للبشرة لا تهمليها في يوم التأسيس السعودي

1- نظافة البشرة، يجب غسل الوجه كل يوم بمنظف مناسب لبشرتك، مع ماء باردة أو فاترة ولمدة 30 ثانية للتأكد من عدم وجود بقايا للمكياج أو الدهون والجراثيم.

2- استخدام مرطبات البشرة الطبيعية وذلك لتغذية البشرة وترطيبها بدلاً من مستحضرات العناية بالبشرة المليئة بالمواد الكيماوية، والمواد الطبيعية مثل زيت الزيتون والعسل والزبادي وغيرها وهي تعتبر مواد مفيدة للبشرة ومناسبة لجميع أنواع البشرة وخاصة البشرة الحساسة منها.

3- تقشير الوجه مرة أسبوعياً، لأنه مقشرات الوجه تساعد على التخلص من الجلد الميت وبالتالي تساعد على إعادة اللمعان على البشرة ومن الأمثلة على المقشرات الطبيعية خلط السكر مع العسل وذلك بخلطهم مع بعضهم البعض وقومي باستخدامهم ماسك مقشر للبشرة.

4- حماية البشرة من أشعة الشمس لأنه التعرض للشمس لفترات يساعد على ظهور علامات التقدم في السن، احرصي على استخدام كريم صباحي يحتوي على عنصر الحماية من الشمس.

5- لا غنى عن الماء للحفاظ على نضارة البشرة، يجب الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء وبانتظام، واجعليها معك في حقيبتك أينما تذهبين لشرب الماء بكثرة وعدم النسيان.

6- الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن ومتكامل، يجب الإكثار من تناول الخضار والفواكة وإضافة مضادات الأكسدة في النظام الغذائي، ومن أمثلة مضادات الأكسدة الشاي الأخضر، التوت، الطماطم.

7- النوم العميق، يجب الحصول على قد كافي من النوم العميق يومياً، لأنه قلة النوم والتوتر تأثر سلباً على البشرة وقد تؤدي إلى ظهور الحبوب، يجب النوم 7- 8 ساعات يومياً، المعادلة بسيطة 7 ساعات من النوم تساوي بشرة أصغر وأنقى.

أغذية تضر البشرة

السكر، المواد الحافظة،الأملاح تضر البشرة

المشروبات الغازية

الأرز

الخبز

المعكرونة

الكاندي

المأكولات المالحة مثل الشيبس، البوشار، المكسرات المالحة

القهوة، إذا تم شرب أكثر من 3 فناجين في اليوم لأنها تسبب جفاف في البشرة.

اللحوم لأنه نسبة الأملاح فيها عالية

الكاتشب أو الصلصات أو المايونيز تحتوي على الأملاح وايضاً الكاتشب يحتوي على السكر

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