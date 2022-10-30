اقترب عيد الكريسماس والذي يعتبره الكثير فرصة لإقامة حفل زفاف مميز وفريد من نوعه بألوانه الجميلة وروحه المبهجة والمفرحة، و​تُعتبر عروس الكريسماس محظوظة في تنظيم حفل زفاف شتوي مميز بطابع الكريسماس، فكل التفاصيل يمكن استيحائها من أجواءه سواء زينة الحفل وإطلالة العروس وديكور صالة الحفل وبالإضافة إلى بوكيه الورد التي ستحملها في يدها، ومكياجها، ولا ننسى ديكورات الحلويات والديك الرومي.

إذا كنت تخططين لإقامة حفل زفافك في عيد الكريسماس، فلابد وأنك تبحثين عن حلول لمشاكل بشرتك لكي تطلّ بأجمل حلّة، نقدّم لكِ نصائح جمالية للعروس لتتألق في عيد الكريسماس، وخلطات طبيعية لتبييض جسم العروس قبل الزفاف.

نصائح جمالية للعروس لتتألق في عيد الكريسماس

تقشير البشرة للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة وتخليصها من الخلايا الميتة.

التخلص من مشكلة الرؤوس السوداء حول الأنف والشفاه قبل عيد الأضحى وذلك عن طريق تطبيق الماسكات الطبيعية او شرائح الأنف الموجودة في الصيدليات.

الحصول على النوم الكافي قبل عيد الأضحى بيومين على الأقل للتخلص من انتفاخات العينين والهالات السوداء والتخلص من الشعر الزائد سواء في الوجه او الجسم.

الاعتناء بالقدمين والأظافر وذلك من خلال استخدام كريم الترطيب لليدين والقدمين وتدليك أظافرك بأحد الزيوت الطبيعية مع استخدام طلاء اظافر مميز ليلة عيد الأضحى المبارك.

شرب الماء بكثرة للحصول على بشرة شابة ومشرقة وصحية، ولأنه الماء يُساعد على تخليص الجسم والجلد من السموم.

يجب تناول الخضار والفواكة.

أخذ فيتامينات مناسبة لجسمك وبشرتك.

إذا كنتِ بحاجة للبوتكس والفيلر فقومي بعملهما قبل حفل زفافكِ بشهر على الأقل.

يجب عمل جلسات ليزر لإزالة الشعر الغير مرغوب به قبل زفافك.

خلطات تبيّض جسم العروس قبل الزفاف

خلطة الفازلين والكركم

خلطة البطاطس النيئة مع عصير الليمون

خلطة الشوفان والعسل

خلطة عصير الليمون والنشا

خلطة الليمون ماء الورد والجليسرين

خلطة السكر والخميرة

روتين العناية الكاملة بجسم العروس

إن التقشير للتخلص من بقايا الجلد الميت وتجديد الخلايا بشكل مستمر.

يمكن استخدام صابون طبيعي لتنظيف الجسم ويكون مخصص للعرائس، فهو يساعد على نقاء البشرة ونضارتها.

يجب ترطيب الجسم وذلك بوضع لوشن بشكل مستمر لترطيب الجسم وجعل ملمسة أنعم.

وضع زيوت عطرية طبيعية لإزالة التوتر لأنه كل عروس تمر بفترة ضغط وتوتر وقلق قبل زفافها.

وصفات طبيعية ومجربة لتبييض جسم العروس قبل الزفاف

وصفة الموز مع زيت اللوز لتبيض جسم العروس قبل الزفاف، وذلك عن طريق هرس الموزة وخلطها مع زيت اللوز وكوب من الزبادي وملعقتان صغيرتان من العسل وقومي بوضعه 20 دقيقة تقريباً.

وصفة الطحينية مع الكركم لتبيض جسم العروس قبل الزفاف، وذلك عن طريق خلط ملعتين من الطحينية مع مسحوق الكركم، ثم أضيفي الحليب البودرة لتصبح مثل العجينة وضعيها على المنطقة التي تريدين تفتيحها ثم قومي بغسها بالماء البارد.

وصفة الحليب مع زيت اللوز المر لتبيض جسم العروس قبل الزفاف، وذلك عن طريق خلط نصف ملعقة من الحليب البودرة مع ملعقة حجم صغير من زيت اللوز المر، واتركيه طوال الليل ثم قومي بغسله في صباح اليوم التالي.

متى موعد الكريسماس 2022؟

يصادف موعد عيد الكريسماس 2022 والذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية هذا العام يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022.

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