يؤثر جفاف الجو والبرد بشكل كبير وسلبي على بشرتنا، وخاصة اليدين بسبب الكثير من عمليات التنظيف التي تقوم بها السيدات بشكل يومي، وتواجه السيدات بعض المشاكل مع برودة وجفاف الجو مثل تشقق اليدين والخشونة، بالإضافة للإحمرار وقجد تصل النتائح إلى جروح في اليد وتشوه شكلها.

وفي هذا المقال نقدم لكم خلطات طبيعية للتخلص من تشقق يديك وجفافهما قبل حفل الزفاف:

خلطات طبيعية للتخلص من تشقق يديك وجفافهما قبل حفل الزفاف

خليط الغلسرين للتخلص من تشقق يديك وجفافهما قبل حفل الزفاف

عزيزتي العروس يمكنك علاج تشقق يديك أو جفافهما خصوصاً في فصل الخريف وقبل حفل زفافك وذلك عن طريق وضع الغلسرين، قبل أسبوعين من حفل الزفاف.

طريقة عمل خليط الغلسرين

يجب احضار ثلث كوب من الغلسرين.

يجب احضار ثلثي كوب من ماء الورد

قومي بخلطهما ثم وضعهما في زجاجة وخفقها جيدًا.

وبعد الانتهاء ضعي الزجاجة في مكان بارد وجاف، وقومي بتدليكهم كل ما كان ذلك ممكنًا.

خليط السكر مع زيت الزيتون أو زيت اللوز للتخلص من تشقق يديك وجفافهما قبل حفل الزفاف

خليط السكر مع زيت الزيتون أو زيت اللوز للتخلص من تشقق يديك وجفافهما قبل حفل الزفاف، يحتاج هذا الخليط إلى 3 ملاعق حجم كبير من السكر مع ملعقة حجم كبير من زيت الزيتون او زيت اللوز، وتدليك يديك به لمدة 5 دقائق من اجل تقشير طبقة الخلايا الميتة، لتقليل التشقق وتنعيم يديك قبل حفل الزفاف.

عصير الليمون مع زيت الزيتون وماء الورد للتخلص من تشقق يديك وجفافهما قبل حفل الزفاف

تحتاجين في هذه الخلطة الى ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة حجم صغير من ماء الورد، لتديلك التشققات في يديك وجعلهم أنعم وخصوصاً في فصل الخريف، ويساعدك خليط عصير الليمون مع زيت الزيتون وماء الورد على التخلص من خشونة المرفقين والركبتين.

ويمكنك خلط عصير الليمون مع مسحوق الشعير وذلك لتدليك مفاصل الأصابع به وتركه عليها حتى يجف، وهذا الخليط يساعد على تنعيم أصابعك بشكل جيد.

البطاطس للتخلص من تشقق يديك وجفافهما قبل حفل الزفاف

البطاطا لها فوائد لا تعد ولا تحصى، بالإضافة إلى فوائدها الصحية هناك ايضاً فوائد كثيرة لليدين، والطريقة هي قومي بعصر البطاطس وضعيها على مفاصل الاصابع واليدين كلها فانها كفيلة بازالة التشققات وتبييض يديك ايضاً والنتائج فورية.

الحليب مرطب طبيعي للتخلص من تشقق يديك وجفافهما قبل حفل الزفاف

الحليب له فوائد مذهلة في ترطيب يديك والقضاء على التشققات واثار الجفاف عليها، لذلك ادهني يديك بالحليب البارد واتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بالماء البارد.

وننصحك بضرورة دهن يديك يوميًا قبل النوم بمرطب للجلد، وباستخدام كريم لحماية جلد يديك، مع تجنب استخدام الصابون العادي لغسيل اليدين، وأيضاً تجنبي العمل في المنزل او الغسيل من دون ارتداء القفازات حفاظا على نعومة يديك وعدم تشققهم.

نصائح للاعتناء باليدين قبل حفل الزفاف

الالتزام بتناول الطعام الصحي، وذلك لأن الأظافر القوية تحتاج إلى الحصول على الفيتامينات والبروتينات.

يجب الحصول على الفيتامينات الضرورية إذ يُمكن أن يؤدي نقص فيتامين B ونقص الكالسيوم إلى جعل الأظافر ضعيفة وسهلة الكسر.

من الأفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه العناصر الغذائية المهمة للأظافر واليدين.

يفضل استخدام طلاء الأظافر للحصول على أظافر نظيفة ولامعة.

عمل مانيكير مرة واحدة في الشهر ليس أكثر.

عدم استخدام الماء البارد جدًا، أو الساخن جدًا لغسل اليدين لأن هذا يُتلف الجلد، ومن الأفضل استخدام الماء الفاتر.

شرب الماء بكثرة.

وضع واقي شمس لليدين قبل التعرض للشمس.

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