البوابة - أشعة الشمس في الصيف يمكن أن تؤذي جلد الأطفال لذلك لا بد من حمايتهم بشكل خاص عند اللعب على الشاطئ أو قرب المسابح والحدائق المائية وحتى في المتنزهات.

نصائح حول كيفية حماية الأطفال من أشعة الشمس

ضع واقٍ من الشمس. الكريم الواقي الشمسي هو أهم طريقة لحماية الأطفال من أشعة الشمس. اختر واقيًا من الشمس واسع الطيف وله عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى. ضع واقٍ من الشمس على جميع أنواع البشرة المكشوفة ، بما في ذلك الوجه والأذنين والشفتين وأعلى القدمين. أعد وضع الكريم الواقي من الشمس كل ساعتين أو أكثر إذا كان طفلك يتعرق أو يسبح. الملابس الخفيفة. يمكن أن تساعد الملابس الخفيفة في حماية الأطفال من أشعة الشمس. اختر الملابس المصنوعة من القماش القطني والتي تغطي الذراعين والساقين . يمكن أن تساعد القبعة ذات الحواف العريضة والنظارات الشمسية أيضًا في حماية الوجه والعينين. ابحث عن الظل. عندما يكون ذلك ممكنًا ، حاول إبقاء الأطفال في الظل خلال الجزء الأكثر حرارة من اليوم ، والذي يكون عادةً بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً. إذا كنت ستخرج ، فابحث عن بقعة مظللة تحت شجرة أو مظلة أو مبنى. حدد الوقت في الشمس. كلما قل الوقت الذي يقضيه الأطفال في الشمس ، قل احتمال تعرضهم لحروق الشمس. إذا كنت ستبقى بالخارج لفترة طويلة من الوقت ، فحاول تقسيم الوقت الذي تقضيه في الشمس بفترات من الظل. انتبه لعلامات حروق الشمس. حروق الشمس عبارة عن طفح جلدي أحمر مؤلم يمكن أن يظهر على الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس. إذا أصيب طفلك بحروق الشمس ، برد المنطقة المصابة بالماء البارد وقم بوضع الصبار. إذا كان حروق الشمس شديدًا ، أو إذا ظهرت على طفلك علامات الإنهاك الحراري ، فاطلب العناية الطبية. تحدث إلى طبيبك. إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن حماية طفلك من الشمس ، فتحدث إلى طبيبك. يمكنهم مساعدتك في وضع خطة أمان مناسبة لطفلك.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية لحماية الأطفال من أشعة الشمس:

ارتدِ واقيًا من الطفح الجلدي. واقي الطفح الجلدي هو نوع من القمصان بأكمام طويلة مصنوع من قماش منسوج بإحكام يحمي البشرة من أشعة الشمس. تعتبر الواقيات من الطفح الجلدي أيضًا خيارًا جيدًا للأطفال المعرضين لحروق الشمس.

واقي الطفح الجلدي هو نوع من القمصان بأكمام طويلة مصنوع من قماش منسوج بإحكام يحمي البشرة من أشعة الشمس. تعتبر الواقيات من الطفح الجلدي أيضًا خيارًا جيدًا للأطفال المعرضين لحروق الشمس. استخدم مظلة شمسية. يمكن أن توفر مظلة الشمس الظل للأطفال عندما يلعبون في الخارج. اختر مظلة تحتوي على UPF 30 أو أعلى.

يمكن أن توفر مظلة الشمس الظل للأطفال عندما يلعبون في الخارج. اختر مظلة تحتوي على UPF 30 أو أعلى. حافظ على رطوبتك. من المهم أن تحافظ على رطوبتك عندما تكون بالخارج ، خاصة في الطقس الحار. شجع أطفالك على شرب الكثير من الماء طوال اليوم.

من المهم أن تحافظ على رطوبتك عندما تكون بالخارج ، خاصة في الطقس الحار. شجع أطفالك على شرب الكثير من الماء طوال اليوم. تجنب الكحوليات والكافيين. يمكن للكحول والكافيين أن يجففا الجسم ، لذا من الأفضل تجنبهما في الخارج. باتباع هذه النصائح ، يمكنك المساعدة في حماية أطفالك من أشعة الشمس الضارة.

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