نصائح سهلة لتقليل دهون البطن بسهولة والحصول على معدة مسطحة

يعد الأكل غير الصحي مع عدم ممارسة الرياضة، أسبابًا رئيسية لزيادة دهون البطن. كما أن نمط الحياة الصحي والنشاط البدني، تعد عوامل تساعدك على الحفاظ على هدوئك وحماية صحتك خلال جائحة كورونا التي ضربت العالم بلا استثناء.

ولأن هناك معوقّات مثل الوقت والميزانية والتنقل والطقس، تجعل من الصعب زيارة صالة الألعاب الرياضية بانتظام؛ لذا، تعتبر ممارسة التمارين في المنزل عبر جهازي المشي أو الدراجة مع حميات غذائية طريقة مضمونة لفقدان دهون البطن.

إليك 5 نصائح لتقليل دهون البطن العنيدة.

- التمارين المنزلية

تمرنِ بانتظام على جهاز المشي أو الدراجة الهوائية، فكلاهما مصدر قوي لحرق السعرات الحرارية، وزيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل. كما يمكنك ممارسة تمارين الكارديو لفقدان دهون البطن.

- مشورة المحترفين

التوجه لسؤال المتخصصين وطلب النصيحة في أمر ما، وسيلة مثالية لإنجاح مشروعك، يتمتع المدربون المحترفون في اللياقة البدنية والنظام الغذائي بالوعي والخبرة التي تتيح توجيهك بشكل مثالي، وتحفيزك للتغلب على العقبات.

- بدء إصلاح شامل لنظامك الغذائي

تخلصِ من جميع الأطعمة الجاهزة والمعالجة، من روتينك الغذائي، واتبعِ نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل الحبوب الكاملة والبقوليات والدهون الأساسية والفواكه والخضروات، لبطن مسطح وجسد رشيق.

- زيادة البروتين لإنقاص الوزن

يعزز البروتين كل من عملية التمثيل الغذائي وكتلة العضلات، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل حرق السعرات الحرارية والتي بدورها تؤدي إلى فقدان الوزن الزائد، والتمتع بصحة قوية وإطلالة رائعة.

يمكنك استهلاك مصادر للبروتين مثل منتجات الألبان والبقوليات والمكسرات بانتظام، للتخلص من دهون البطن.

- نم جيدا

يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، الى زيادة افراز هرمون جريلين المحفز للشهية بينما ينخفض هرمون اللبتين المسبب للشبع في جسمك، مما يؤدي إلى بطء عملية التمثيل الغذائي، ما يجعلنا نفرط في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية التي تزيد دهون البطن.

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