نصائح للحد من انتشار فيروس كورونا

وكذلك اتباع استراتيجيات الحياة الصحية أفضل خطوة للحفاظ على قوة جهاز المناعة وصحته لذا قدمت الدكتورة صباح أحمد المدرس بقسم تمريض صحة البالغين بكلية التمريض بجامعة حلوان نصائح ها الطبية لتقوية جهاز المناعة وتتمثل فى:



١- الإقلاع عن التدخين.

٢- تناول نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه .

٣- شرب الكثير من الماء حيث يتكون جسم الإنسان من ٧٥٪ من الماء لذا يجب الحرص على شرب من ٨ - ١٠ اكواب من الماء يوميا للحفاظ على حيوية الجسم

ومقاومة الأمراض.

٤- تجنب الاطعمة والمشروبات الغنية بالسكر حيث انها تسبب خفض قدرة الخلايا المناعية على مقاومة البكتريا التى تهاجم جسم الإنسان.

٥- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم لمدة ٣٠ دقيقة على الاقل يوميا .

٦- أخذ قسط كاف من النوم، والذى يتراوح بين ٧ - ٩ ساعات يوميا

.

٧- تجنب التعرض للضغوط أو الأزمات النفسية او الخوف حيث تتسبب فى ارتفاع هرمونات الإجهاد والتوتر مما له من إثار سلبيا فى أضعاف مناعة الجسم .

٨- غسل اليدين بشكل منتظم.

٩- طهي الطعام بشكل جيد وبخاصة اللحوم لتجنب العدوى.

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