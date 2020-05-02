نصائح عاطفية للرجل قبل الزواج

يعد الزواج من أسمى العلاقات البشرية، ولكن حتى تُكلَّل هذه العلاقة السامية بالنجاح، يجب أن تُقدم بعض النصائح للرجل المقبل على الزواج؛ كونه هو القائد للعلاقة.



التأني في الاختيار

تعتبر خطوة اختيار الزوجة أو شريكة الحياة المناسبة هي أولى خطوات إنجاح العلاقة من فشلها؛ حيث إن مسألة الزواج مصيرية، فالزوجان يرتبط مصيرهما ببعضهما طوال الحياة، فيجب على الزوج التركيز جيداً عن اختيار زوجته بما في ذلك «الدين، الأخلاق، المستوى التعليمي، السمعة الحسنة، فروق السن، المستوى الاجتماعي».



حقوق الزواج

يلزمك الزواج بمراعاة الحقوق الزوجية؛ حيث إن الرجال بعد الزواج عليهم أن يضمنوا لزوجاتهم الأمان والحب والعطاء دون انتظار لمقابل، بالإضافة إلى الاحتواء، والحفاظ على الأمانة التي يودعها أهلها لديك بوصفها زوجة وشريكة حياة.



المسؤولية

عليك أن تعي جيداً أن الزواج سواء في مرحلة مبكرة من العمر أو في المرحلة المعتادة، فإنه في النهاية يكون الرجل أمام مسؤولية يجب أن يتحملها، بكل ما سيمر به من صعاب، وعليك أن تعي جيداً مصادر توفير المال، إضافة إلى توفير الكفاية المعنوية لزوجته.



احترم أهل زوجتك

إذا ما أردت تقوية علاقتك مع زوجتك بشكل كبير؛ فعليك أن تقدم الاحترام لأهل زوجتك، وتُظهر ذلك جلياً أمامها، فتجعلهم يدفعون هم في اتجاه تقوية علاقتك مع زوجتك، وعيش حياة هنيئة، وعليك ألا تفكر في أن تحرم زوجتك من رؤية أهلها وودهم دائماً، وعليك أن تُشاركها في ذلك.





التعامل مع الأخطاء

عليك أن تكون ذكياً عند التعامل مع أخطاء الزوجة؛ فالزواج ليس للصدام، بل عليك أن تأخذ الأمور بهدوء واجعل قلبك مليئاً بالحنان والحب تجاه زوجتك، وقدم بعض التنازلات عن أخطاء زوجتك، إذا ما كنت تستطيع ذلك، ولا تدقق على الأمور الصغيرة التي قد تحدث مع جميع الأزوج.

أعطِها حقها

عليك أن تعطي زوجتك حقها دائماً في تقدير دورها الجلل الذي تقوم به سواء في المنزل أو خارجه؛ فهي ليست من ممتلكاتك الخاصة، فعليك أن تحترمها وتقدرها جيداً، وأن تقدم لها العون دائماً والمساعدة، والتقدير على ما تقوم به من جهود لك ولمنزلك.



قدرها معنوياً

راعِ شعور زوجتك دائماً، وتجنب إهانتها سواء بين بعضكما بعضاً أو أمام الآخرين؛ فالأمر يعكس مدى احترامك لها، وبخاصة أن الزوجات يدققن جيداً على طريقة المعاملة لهن أمام الآخرين.





أقرب طريق لقلب الزوجة

الهدايا تُعتبر هي الجزء المفضل لدى الزوجة؛ فهي الثناء الذي يمكن أن يقدمه الزوج بشكل مادي، حيث إن الكلمات الإثنائية والإطراء الجميل عن طريق الكلمات لا بد أن يصاحبه بعض الهدايا الجميلة، حتى إن لم تكن غالية؛ فالأمر جد مهم ويفرق للزوجات، ويقوي العلاقات الزوجية، ولا تجعل الهدايا في المناسبات الرسمية فقط.





كن مستمعاً جيداً

في مرحلة ما قبل الزواج أو حتى بعد الزواج؛ تكون أنت الأقرب إلى زوجتك من الجميع، هذا هو المتعارف عليه، فعليك أن تكون مستمعاً جيداً لزوجتك في جميع الأوقات، سواء أكانت مشكلات أو حكايات بينها وبين الآخرين، استمع لكل شيء تريد أن تتحدث فيه، فعليها أن تجد فيك الصديق والزوج أيضاً.





الرومانسية

عليك أيضاً أن تكون رومانسياً في التعامل مع زوجتك، وذلك بعد إتمام الزواج، ويجب ألا تكون عنيفاً مع زوجتك؛ فالعنف لا يولد حياة طيبة بين الزوجين، فعليك دائماً أن تخفف من حدة التوتر، وتكون أنت القائد بالفعل، وليس بالحديث فقط.

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