نصائح عديدة لتنظيم ديكورات االحدائق وفناء المنزل

لطالما حلمت أن أستيقظ صباحاً وأستنشق الهواء العليل في ساحة الفناء الخاصة بداري التي أحلم بها، لكي أشرب فنجان قهوتي وأتحسس نسمات الهواء اللطيفة، فقد كانت مسلسلات البيئة الشامية القديمة دائماً تستقطب أنظاري لتلك البيوت التي تتضمن ساحة فناء مرتبة ومنسقة بطريقة رائعة، دعونا نتعرف على أهم العناصر التي يجب تواجدها في فناء منزلك ليكون تصميم ديكوره مميزاً وجميلاً.

اختيار ألوان الجدران والمكان

إن جميع غرف منزلك تحتاج إلى لون مميز كي تبدو جميلة وأنيقة، ولا يستثنى منها غرفة الهواء الطلق؛ ففي الفناء يجب أن نضيف ألوان جميلة أيضاً تتناسب مع الديكور الذي نريد تصميمه لكي يصبح مميزاً بألوانه؛ حيث تستطيع تنسيق ألوان الباستيل أو الألوان النارية أو أن تقوم بدمج ألوان زاهية ومشرقة لتضيف عليه انتعاشاً لا مثيل له، ولا تقتصر الألوان على لون جدران الفناء فقط، بل يجب الانتباه إلى لون الطاولة والكراسي وقضبان النوافذ إن وجدت، حتى يشكل المكان اندماجاً رائعاً لا تشبع من النظر إليه.

أضيفي لمسة كلاسيكية للجدران

يفضل الكثير من الأشخاص تنظيم فناء المنزل بشكل كلاسيكي وقديم، كاعتماد الجدران الحجرية أو الجبس بدلاً من الاكتفاء بالإسمنت والدهان، يتميز هذا الديكور بالرجوع إلى البيئة العربية القديمة كالشامية واللبنانية والعراقية، فتكون الجدران عبارة عن أحجار كبيرة متصافه بطريقة منتظمة يتخللها أحياناً بعض ديكورات الخشب، مع ذلك يمكنك أن تقوم بإضافة ألوان مميزة لتلك الأحجار مع ضرورة الاحتفاظ بشكلها الخارجي الصلب والخشن كي لا تفقد روح الديكور الكلاسيكي.

اختاري الأرضية المناسبة عشبية او ملساء

هنالك خياران يمكنك اتباعهما في تصميم أرض الفناء الخاص بمنزلك، فإما أن تختار الرخام غير الأملس حتى لا يتسبب في انزلاق الأشخاص عند هطول المطر أو غيره، وإما أن تضع قطعاً من العشب الاصطناعي إذا رغبت في جعل فناءك حديقة جميلة ومزدهرة.

سقف الفناء، واحة ومشتى ومصيف

بالرغم من تصميم الفناء مخصص ليكون دون سقف ومبعث للضوء وللهواء، لكن يمكنك اقتطاع مساحة ما فوق مكان الجلوس لتصميم سقف خشبي بديكور بسيط ومميز فيحمي أثاثك من أشعة الشمس الحارة صباحاً، أو من الأمطار والثلوج الشتوية، يمكنك أيضاً إذا ما سمحت بيئتك بذلك أن تزرع دالية العنب مثلاً، لكي تجعل منها سقفاً طبيعياً مما يعطيك فائدتين في ذات الوقت، ثمار العنب وورقه الشهي وسقفاً لفناء منزلك يؤمن لك الظل.

بركة الماء، لا النافورة تتعب ولا الماء ينتهي

ما أجمل أن تستيقظ صباحاً لتسمع صوت هدير الماء المتدفق من نافورة (البحيرة الصغيرة) في فناء منزلك، لطالما شكل ذلك الصوت إحساساً بالهدوء والاسترخاء، فوجود بحرة ضمن فناء منزلك أمر جميل جداً، يمكنك اختيار أشكال وأحجام مختلفة لها بما يناسب ديكور الفناء ككل، فهناك ألوان وأشكال مختلفة لبرك المياه المنزلية، وغالباً تأتي بركة ماء المنزل من نوع الرخام، منها الدائري ومنها المربع أو المضلع مع أشكال النافورات المختلفة التي تضيف جمالاً على ديكور فناءك.

رفيق صغير الحيوانات الأليفة

إذا كنت من محبي الحيوانات الأليفة، فإحضارك لها وتربيتها في فناءك تعد فكرة جميلة، كأن تحضر قطة أو جرواً صغيراً أو حتى أرنباً، مع الانتباه إلى ضرورة تخصيص مكان محدد لتلك الحيوانات لتساعدها في النوم والطعام وغيرها، أما العصافير فهي من الطيور التي تؤمن لك متعة بتربيتها واستمتاعاً بصوت زقزقتها خاصة في الصباح.

مكان الجلوس والأثاث

لا شك أن الأثاث الخاص بالفناء من أهم الأمور التي يجب التخطيط لها كي تستطيع الاستمتاع بالأجواء الطبيعية التي تحيط بك، يمكنك تقسيم أماكن الجلوس في (أرض الدار كما تُسمى في مناطق بلاد الشام) إلى قسمين، هما:

قسم يتضمن صوفا مريحة وأريكتين أو أكثر حسب الطلب، وأن تضع طاولة في المنتصف وتزينها بقطعة قماش مزخرفة ذات ألوان زاهية، مع وضع طبق من الزهور المنعشة وسط الطاولة.

قسم يتضمن طاولة صغيرة مستديرة الشكل، حولها كرسيان اثنان، يكون موضعها بجانب البحرة، فتُخصص هذه الجلسة لتناول كوب قهوة صباحي مع صوت فيروز الدافئ مثلاً.

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