تعرّف على أهم صفات الرجل الاستغلالي

قالت دراسة لمعهد /فيجا/ البرازيلي المختص بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والنفسية، إن للرجل مصالح كثيرة يمكن أن تحققها له المرأة، من دون أن تعلم بأنه يستغلها، وهنا تكمن المشكلة، ولذلك فإن هناك علامات كثيرة تشير إلى أن الرجل الذي بجانبك يقوم باستغلالك لتحقيق مصالحه الشخصية، وسنأتي على ذكر هذه العلامات التي علها تساعد النساء على معرفة ما إذا كان الرجال الذين بجانبهن أو قريبين منهن يقومون باستغلالهن لغايات ومصالح خاصة. ولكن ماهي أهم هذه المصالح؟

1 - التواصل الحميمي: فهو يتقرب منك بغرض تنفيذ رغباته.

2 - الرغبة في الارتقاء الوظيفي: ويكون ذلك عن طريق استخدام جمالك وجاذبيتك، وهذه الغاية الثانية تتم إذا كانت المرأة تحب كثيرًا الرجل، وتبدي الاستعداد للتضحية من أجله، ولو على حساب كرامتها.

3 - من أجل الحصول على مالها إذا كانت المرأة غنية وتحب الرجل: وتعتبر المصلحة المادية الأعقد من بين المصالح لأن الرجل الذي يستغل هذه المرأة الغنية يكون رائعًا ودبلوماسياً بشكل خادع معها، أو يتظاهر بكثير من الحب لها للحصول على أموالها على شكل ديون من دون سندات أو الصرف الكبير لتحقيق سعادته.



ماهي أهم صفات الرجال المستغلين؟



1 - هم مصابون بعقد نفسية عديدة، وتصرفاتهم ليست تصرفات أناس عاديين، وربما عاش أحدهم في فقر مدقع أدت إلى إصابته بعقدة نفسية حول المال، وحبه في السيطرة على ما كان يفتقده طيلة حياته، فمثل هذا الرجل لن يترك فرصة سانحة من أجل التلاعب بعقل امرأة غنية.

2 - يتصفون بالاستغلال الناتج عن الكبت الشديد منذ الصغر، وعدم القدرة على تأمين نفقات زواج من امرأة تحقق رغباتهم.

3 - يعانون من عقدة الطمع وليس الطموح؛ لأن الطموح أمر مشروع بالطرق المشروعة، أما الطمع فهو مدمر يتضمن بين مضامينه إمكانية فعل أي شيء للارتقاء على أكتاف الآخرين.

علامات تبدو على شخصيات وتصرفات الرجال المستغلين

إذا ركزت المرأة على هذه العلامات فإن بإمكانها أن تعرف بأن الرجل الذي تحبه أو تود التقرب منه لعلاقة جدية من أجل الزواج يقوم باستخدامها واستغلالها، فما هي أهم هذه العلامات؟



1- لا يرغب في تعريفك على أصدقائه وعائلته، ويبعدك عن تفاصيل حياته

هذا النوع من الرجال يعتبر غامضاً وتكون علاقته بالمرأة هي علاقة مبنية على المصالح. فهو لايريدك أن تتعرفي على أحد في عالمه الخاص به؛ لكي لا تكتشفي شخصيته الحقيقية.



2- عندما يلعب دور «الشبح» معك

أي أنه يظهر فجأة ويختفي فجأة. فهو قد يظهر عندما يشعر بأنه بحاجة إلى خدماتك، ومتى انتهت فهو يغيب فجأة أيضًا من دون أن تعرفي الأسباب.

3- لا يبدي أي أهمية لعواطفك ومشاعرك

فهو لا يهتم بالعواطف والمشاعر الإنسانية إذا تضاربت مع مصالحه. وأقل ما يمكن وصفه أنه من دون أحاسيس.

4- عندما تريدينه بجانبك فهو دائمًا مشغول وليس لديه وقت

يتصرف بحسب رغبته وليس بحسب رغبتك أنت. فهو الذي يحدد متى يظهر ومتى يغيب، ولايهمه إذا كانت لديك حاجة لتواجده معك.

5- هو غير مستعد لإخبارك بمكان تواجده

الرجل الذي يستخدمك ويستغلك لن يخبرك أبدًا بمكان تواجده.

6- يعمد إلى متابعتك وملاحقتك سرًا

وذلك لمعرفة ما إذا كنت تتعاملين مع رجل آخر أو إنسان آخر.

7- يظهر علامات بأنه مستعد للتخلي عنك وقتما يشاء

هؤلاء الرجال يرغبون في أن يكونوا هم الذين يحددون متى يتخلون عن المرأة، أي أن المبادرة تكون بأيديهم.

8- لا يبدي أي اهتمام ببناء جسور بينك وبينه

أي يتخلى عن بناء أية جسور للتواصل فيما بعد، إذا غاب أو تخلى عنك، وهنا ستكونين ضائعة لاتعرفين ماذا تفعلين.

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