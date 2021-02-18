نصائح عند الخروج من المنزل في حالة الطقس غير المستقر!

تتعرض محموعة من الدول العربية لموجة من الطقس غير المستقر بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل، حيث تشهد هذه الدول هطول الأمطار وفرصًا للرياح الشديدة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وتساقط الثلوج.

الخروج من المنزل في مثل هذه الظروف غير مفضل، لكنه من ناحية أخرى ليس اختياريًا، فقد تدفعك ظروف العمل والحاجة لقضاء أمور مهمة إلى الخروج في ظل الأحوال الجوية السيئة.

وفي هذا المقال نقدم مجموعة من النصائح للخروج من المنزل بأمان إذا كنت مضطرًا بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار: