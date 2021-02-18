نصائح عند الخروج من المنزل في حالة الطقس غير المستقر!

تتعرض محموعة من الدول العربية لموجة من الطقس غير المستقر بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل، حيث تشهد هذه الدول هطول الأمطار وفرصًا للرياح الشديدة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وتساقط الثلوج.
الخروج من المنزل في مثل هذه الظروف غير مفضل، لكنه من ناحية أخرى ليس اختياريًا، فقد تدفعك ظروف العمل والحاجة لقضاء أمور مهمة إلى الخروج في ظل الأحوال الجوية السيئة.
وفي هذا المقال نقدم مجموعة من النصائح للخروج من المنزل بأمان إذا كنت مضطرًا بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار:
- تجنب الاقتراب من المناطق عالية الخطورة وقنوات الصرف بالقرب من منزلك وبالقرب من المكان الذي تريد زيارته.
- تجنب القيادة، ولكن إذا كنت مضطرًا لذلك فيمكنك القيادة ببطء مع الالتزام بتشغيل المصابيح الأمامية ومساحات المياه.
- إذا كنت تمشي على قدميك، تجنب العبور من المياه المرتفع منسوبها.
- تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن نصف حالات الغرق المرتبطة بالعواصف تحدث بسبب إبحار السيارات في المياه، لذا إذا كنت تصطحب سيارتك ووجدت الشارع مغمورًا بالمياه حاول الانتظار في مكان جاف أو تغيير المسار.
- استخدم الفرامل في وقت مبكر وبقوة أقل.
- تجنب استخدام الهاتف إذا كنت في مكان مفتوح إلا إذا كنت تطلب المساعدة في حالات الطوارئ.
- تجنب اصطحاب الأطفال معك إلى الخارج، إذا كان الطقس يزداد سوءًا.
- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية وأعمدة الكهرباء حتى لا تتعرض للصعق.
- اهتم بمتابعة التقارير الإعلامية عن الأرصاد.
- اصطحب معك حقيبة بها إسعافات أولية ومصباح احتياطي، تحسبًا لقطع الكهرباء الذي قد تؤدي إليه العواصف.
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