نصائح عند حبو الطفل يجب التعامل بها

تقول إحدى الأمهات إن طفلها لم يحبُ على الأرض رغم أن هذه المرحلة ممتعة وكانت تنتظرها، بل إنه وقف على قدميه، ثم سار عليهما بعد فترة قصيرة، فلماذا لم يمر طفلها بمرحلة الحبو؟ ومتى يحبو الطفل؟ الدكتورة «وعد ازريقات» أخصائية طب الأطفال تشير إلى ما يلي بخصوص حبو الطفل:

مرحلة الحبو

تبدأ مرحلة الحبو بعد عمر الستة أشهر. قد يتأخر حبو الطفل حتى الشهر العاشر.

هناك بعض الأطفال لا يمرون بمرحلة الحبو ويمكن اعتبارهم أطفالاً عاديين وطبيعيين ولا داعي للقلق بشأنهم.

حبو الأطفال الذين اعتادوا النوم على بطونهم أسرع من الأطفال الذين ينامون على ظهورهم.

عندما يبدأ طفلك بالجلوس منفرداً ورفع رأسه وهو نائم على بطنه، يجب ان تعرفي أنه يستعد لمرحلة الحبو.

تحتاج مرحلة الحبو لقوة في عضلات الرقبة والذراعين والحوض.

لاحظي طفلك وهو يحاول الحركة، ضعي حوله بعض الألعاب التي تساعده على التقدم للأمام.

سوف تلاحظين أن طفلك قد أصبح مستعداً ليحبو حين يقف على يديه وقدميه و يهتز للأمام والخلف.

عليك بتشجيع طفلك وعدم حمله خوفاً عليه من الوقوف

مرحلة الحبو مهمة لتقوية عضلات الصغير.

استعدادت الأم لهذه المرحلة



مرحلة الحبو مرحلة الاكتشاف وتشيع جواً من المرح والبهجة في البيت، استعدّي لتوثيقها، مع ضرورة اتّخاذ بعض الإجراءات لسلامته:

1- قومي بزرع كاميرا لمراقبة حركات الصغير خوفاً عليه من الحوادث.

كما أن الكاميرا تسجل لقطات طريفة، فهو سوف يتلقط أشياء كانت تثير فضوله وهو جالس في مكانه، مثل ذيل القطة.

يجب أن تحافظي على طفلك من الحوادث، قومي برفع القوابس عالياً وكذلك الأسلاك الكهربائية، لأنه سوف يدس أصابعه الصغيرة بالقوابس ويقرض الأسنان بفمه.

2- قومي بوضع حواجز وسواتر واقية أمام كل باب يؤدي إلى درج.



3- أحكمي إغلاق الشرفات المنخفضة.

حاولي أن يحبو على الأرض وليس فوق السرير أو رفوف المطبخ الطويلة، لأن ذلك يعرضه للسقوط.

لا تقومي بمنعه من الحبو ووضعه في المشاية بحجة أنه يعيث في البيت خراباً، فأنت بذلك تحدين من حركته ونشاطه ونمو عضلاته، نظمي البيت لكي ينمو بصورة طبيعية.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

نصائح لتشجيع طفلك على تناول الطعام الصحي

لحبوب منع الحمل آثار جانبية وهي تقليل خطر الاصابة بالسرطان