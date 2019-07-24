لنتيجة مُرضية.. اتبعي هذه النصائح عند حقن الفيلر

يعدّ حقن الفيلر من الإجراءات التجميلية الحديثة التي تلاقي انتشاراً واسعاً في الوسط التجميلي؛ وذلك لما لها من مميّزات رائعة في تكبير ونفخ الخدود والشفاه، كما يستخدم الفيلر لتكبير عدد من مناطق الجسم المختلفة.

ويعدّ حقن الفيلر إجراءً غير جراحي، وهو بسيط وآمن ولا يحتاج إلى تخدير، ويتم فيه استخدام مواد خاصة للحقن هي حمض الهيالورنيك حيث يتم حقن المادة المستخدمة بحقنة خاصة ذات إبرة دقيقة كي لا تسبب الألم.

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رغم أن حقن الفيلر تتميّز بسرعة ظهور النتائج وهي تقنية غير مكلّفة مقارنة بتكاليف الجراحات التجميلية أو الإجراءات المشابهة، إلا أنه من الضروري معرفة هذه المعلومات المهمة قبل الخضوع لهذه الحقن:

• نتائج الفيلر لا تدوم لفترة طويلة • إن تكبير حجم الشفاه لا يستغرق وقتاً بل دقائق، وهناك نوعان من المواد المستخدمة في حقن الفيلر ومنها الدهون الذاتية التي تؤخذ من نفس جسم المرأة وتتم معالجتها وإعادة حقنها في الشفاه وتكون غالباً مدتها أطول. • حقن الفيلر لها مفعول مؤقت يزول بعد مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر وهذه المدّة تختلف من امرأة إلى أخرى. • هناك مواد مالئة مثل الفيلر الدائم يجب تجنبها لأنها تترك تجمعاً صلباً يشبه الحصوات وقد تضطر البعض أن تلجأ إلى الجراحة للتخلص من هذه الحصوات لأن ليس لها علاج.

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نصائح أساسية قبل حقن الشفاه:



• قبل الخضوع لإجراء حقن الشفاه بالفيلر، لا بد من مراعاة هذه الإرشادات التالية:

• تأكدي من أن الطبيب يحمل شهادة في الطب التجميلي.

• تأكـــدي من نوع مادة الفيلر وبلد المنشأ.

• اعتمدي الحجم الأقرب للطبيعي ولا تبالغي في التكبير، واختاري ما يناسب وجهك.

• تفادي تناول المشروبات الساخنة لمدة 24 ساعة من جلسة الحقن.

• ضعي الثلج على الشفاه لتهدئتها عقب الجلسة.

• لا تستعملي أحمر شفاه لمدة 24 ساعة على الأقل.

• استعملي مرطباً بعد الحقن.

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