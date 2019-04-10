5 نصائح عند شرائك المكياج

يجب الابتعاد عن شرائكِ للأدوات رخيصة الثمن

لا تكتمل إطلالة أيّة إمرأة من دون وضع القليل من المكياج، وذلك لإبراز جمالها، وإخفاء البقع البنية الداكنة الّتي قد تظهر نتيجة الإرهاق والتعب طوال النهار.

وبما أنّ العديد من السيّدات يفضلن المكياج الناعم والخفيف، نقدم لكِ عزيزتي في هذا المقال نصائح عند شرائك للمكياج:

1- عليكِ اختيار لون كريم أساس مثل لون بشرتك، أو أغمق بدرجة واحدة.

2- عليكِ معرفة نوع بشرتك، وعلى هذا الأساس قومي بشراء حاجاتك من أدوات المكياج، فمثلاً لا ينصح باستخدامك للكريمات الّتي تحتوي على زيوت إذا كنتِ من ذوات البشرة الدهنية.

3- الابتعاد عن شرائكِ للأدوات رخيصة الثمن.

4- يفضل شراؤكِ لواقي الشمس الّذي يحتوي على 50% SPF.

5- اختاري الألوان الّتي تناسب بشرتك من ألوان حمرة الشفاه، فمثلاً إذا كانت بشرتك فاتحة فيفضل استخدامكِ للألوان الوردية، والشفافة، مثل اللون الزهري، والوردي، والأحمر، أمّا إذا كنتِ من ذوات البشرة السمراء، فيفضل استخدام قلم الحمرة الغامق، كالأحمر الغامق(الخمري).

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