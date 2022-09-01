في الجو الحار تزداد مخاوف أصحاب السيارات لأنها تؤثر درجات الحرارة العالية لفصل الصيف بشكل سلبي على السائقين ومركباتهم بنفس الدرجة، حيث قد تقع الكثير من المشاكل والحوادث، وفي هذا المقال نصائح عند قيادة السيارة في الجو الحار.

نصائح عند قيادة السيارة في الجو الحار

قبل قدوم فصل الصيف قم بتصليح مكيف الهواء البارد وحاول خلال قيادة السيارة في الجو الحار أن تجعل سيارتك باردة قدر المستطاع لأنه البرودة تجعل السائق أقل توتر ومرتاحاً خلال القيادة.

استخدام الأحذية المناسبة عند القيادة وتجنب ارتداء الشبشب أو أن تكون حافي القدمين.

من فترة لأخرى قم بتشييك غطاء المحرك ونظام التبريد.

إخلاء السيارات من بعض الأشياء مثل المواد الغازية، السبيرتو، القداحات، المشروبات الغازية، العطورات وبطاريات الأجهزة.

من الافضل فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط.

تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

إذا كنت تفكر بالسفر بالسيارة يفضل عدم السفر في الفترة الصباحية.

عند السفر حاول عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم.

حاول اتخاذ الطرق السريعة بدلاً من الشوارع الجانبية والطويلة والمزدحمة.

احتفظ بعدة الطوارئ في سيارتك مثل كابلات توصيل، كشاف، مشاعل الطريق، ماء، مواد غذائية غير قابلة للتلف، حقيبة إسعافات أولية.

فحص ضغط الإطارات في كل مرة تزور فيها محطة الوقود.

طرق التعامل مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف