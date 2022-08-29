هل تجد صعوبة بالنوم مع ارتفاع درجات الحرارة؟ هل التكييف يخفف عنك حرارة الجو؟ ولتقليل الشعور بالحرارة ولمنع الرطوبة في الجسم ومتاعب صحية مختلفة، هناك طرق التعامل مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف نقدمها لك في هذا المقال:

طرق التعامل مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف

1- استخدام الأغطية القطنية، ويجب الابتعاد عن الحرير والبوليستر والساتان، القطن الخفيف لأنه يسمح للهواء بالنفاذ إلى الجلد، ويساعد على تبخر العرق.

2- ضع ملاءات السرير بالفريزر بعد وضعها في كيس بلاستيكي، ثم افردها قبل النوم وبهذا سوف تحصل على فترة أطول من الانتعاش

3- ارتدي ملابس فضفاضة قطنية ناعمة، ولا تلبس سراويل طويلة.

4- اصنع مكيف خاص بك، ضع وعاء من الثلج أمام المروحة وسيتولى الهواء نقل الماء البارد من الوعاء فتنعم أنت ببورودة لطيفة ورذاذ بارد منعش.

5- ضع عبوات ثلجية فوق جسدك عند العنق والرسغين والمرفقين والفخدين والكاحلين وايضاً خلف الركبة.

6- شرب الماء البارد بكثرة وذلك للحصول على الترطيب الكافي طوال اليوم، وضروري لعملية التمثيل الغذائي والهضم وغيرها الكثير.

7- قبل النوم خذ حمام بارداً قبل النوم، لأنه سوف يخلصك من التعرق ويعطي جسمك إحساساً بالانتعاش.

8- إطفاء أضواء الغرفة لأنها تشع بالحرارة وتعطيك الدفىء.

9- المحافظة على برودة أصابع القدمين، وذلك بوضعها بالماء البارد.

10- تجنب الأطعمة الساخنة واستبدالها بالباردة، والإكثار من العصائر الطبيعية المنعشة مثل عصير الجزر، عصير البرتقال، عصير الليمون مع النعناع، عصير الفراولة، عصير المانجو المثلج،شرب الحليب البارد لتهدئة الحرارة في الجسم، وماء جوز الهند، وبالإضافة إلى السلطات الباردة مثل سلطة الكراب، سلطة الجرجير مع الفراولة، سلطة البطيخ، سلطة الذرة مع الملفوف، لأنها تحتوي على الفيتامينات والألياف وتساعدك في الحصول على وجبة خفيفة وصحية.

أطعمة ترطب الجسم وتعيد حيويته ونشاطه في فصل الصيف

البطيخ

التفاح الأخضر

الشمام

الكيوي

الشمام

الفراولة

الخضراوات الغنية بالماء، مثل: الخيار والخس والكوسا

الزبادي البارد

العنب

أضرار الجو الحار

انخفاض ضغط الدم

يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لدفع الدم في جميع أنحاء الجسم.

الطفح الجلدي

تورم القدمين نتيجة حدوث تسرب في الأوعية الدموية.

ضربة شمس

التعرق الزائد الشعور بالإجهاد والتعب

تدفق الدم بالشرايين

زيادة في سرعة الدورة الدموية بالجسم

خطوات للوقاية من حرارة الجو

شرب كمية من الماء والعصائر طوال اليوم على أن يتم تناولها كل نصف ساعة مما يحافظ على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف.

التقليل من الخروج في ساعات النهار الحارة وخاصة لكبار السن في فترة الظهيرة.

الحرص على التهوية الجيدة للمنازل ويمكنك اللجوء إلى المراوح أو التكييفات.

تناول الخضروات الطازجة والفواكه الغنية بالماء ومنها البطيخ والشمام، والخس والخيار.

الحرص على ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون وخاصة البيضاء التي تعمل على انعكاس أشعة الشمس.

التقليل من الأطعمة التي تحتوي على البروتينات والدهون وتؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم نتيجة زيادة التمثيل الغذائي لهذه الأطعمة.

اتباع نظام غذائي يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم.

الأشخاص الأكثر تضرراً من ارتفاع درجات الحرارة

الأطفال الصغار

المواليد الجدد

كبار السن.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل: أمراض الكلى والدماغ والقلب وارتفاع ضغط الدم وغيرها.

الأشخاص الذين يأخذون بعض الأدوية مثل: مدرات البول التي تسحب السوائل من الجسم وبالتالي تقلل من رطوبته وتزيد من جفافه.

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