البوابة - مبادئ فاستو هو علم هندي قديم للهندسة المعمارية والتصميم يقال إنه له تأثير إيجابي على حياة أولئك الذين يعيشون في مساحات مصممة وفقًا لمبادئه. هناك عدد من الطرق التي يمكن للأزواج الجدد من خلالها استخدام فاستو لإنشاء منزل سعيد ومتناغم.

نصائح فاستو لبيت سعيد للأزواج الجدد

هنا بعض نصائح فاستو لبيت سعيد للأزواج الجدد:

1. اختر غرفة نوم مواجهة للجنوب الغربي: يعتبر الاتجاه الجنوبي الغربي هو الاتجاه الأكثر ميمونًا لغرفة النوم ، حيث يرتبط بالثروة والازدهار. يجب وضع السرير في الزاوية الجنوبية الغربية من غرفة النوم ، ويجب أن يتجه رأس الزوجين نحو الشمال.

2. حافظ على غرفة النوم خالية من الفوضى: يمكن للفوضى أن تخلق طاقة سلبية في غرفة النوم ، لذلك من المهم الحفاظ على نظافة المكان وتنظيمه. سيساعد ذلك على تعزيز الشعور بالهدوء والاسترخاء.

3. ضع مرآة على الحائط الغربي: يرتبط الجدار الغربي بالسعادة والحظ السعيد ، لذا فإن وضع مرآة على هذا الجدار يمكن أن يساعد في عكس هذه الطاقات الإيجابية في غرفة النوم.

4. تجنب وضع الأشياء الحادة في غرفة النوم: يمكن للأشياء الحادة أن تولد طاقة سلبية في غرفة النوم ، لذلك من الأفضل تجنب وضعها في هذه المساحة. يتضمن هذا أشياء مثل السكاكين والمقص والمرايا.

5. استخدم الألوان الناعمة في غرفة النوم: الألوان الناعمة ، مثل الأزرق والأخضر والوردي ، يمكن أن تخلق جوًا من الهدوء والاسترخاء في غرفة النوم. يقال أيضًا أن هذه الألوان تعزز الحب والرومانسية.

6. زرع نبات المال في غرفة النوم: يقال إن نبات المال يجذب الثروة والازدهار ، لذلك من الجيد زرع واحدة في غرفة النوم. يجب وضع النبات في الركن الجنوبي الشرقي من غرفة النوم ، فهذا هو اتجاه الثروة والازدهار.

باتباع هذه النصائح ، يمكن للأزواج الجدد إنشاء منزل سعيد ومتناغم يتوافق مع مبادئ فاستو. من المهم ملاحظة أن مبادئ فاستو علم معقد، وهناك العديد من التفسيرات المختلفة لمبادئه. من الأفضل دائمًا استشارة أحد خبراء فاستو المؤهلين للحصول على مشورة مخصصة لمنزلك.

اقرأ أيضاً:

10 نصائح ذكية لتنظيم وترتيب المطبخ

