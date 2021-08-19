نصائح فعالة للتخلص من انتفاخات العيون

قد يكون الاستيقاظ في الصباح بعيون منتفخة أمرًا مزعجًا لأنه من المحتمل أن يفسد مظهرك بالكامل. حسنًا، إذا كنت شخصًا ينزعج تمامًا من تلك العيون المنتفخة في الصباح وتريد التخلص منها دون إنفاق الكثير من الأموال علي كريمات العين وأدوات النحت المختلفة والعديد من مستحضرات التجميل.

نقدم لك في هذا التقرير 5 حيل ستساعدك على التخلص من انتفاخات العيون مصحوبة ببعض التغييرات في نمط الحياة والتي لن تساعدك فقط على التخلص من تلك العيون المنتفخة في الصباح ولكنها ستساعدك على تجنبها على المدى الطويل.

تناول الكثير من الماء

يوصي الإطباء بتناول الكثير من الماء لأن الماء هو المفتاح، ويُعد الجفاف هو أحد الأسباب الجذرية المعروفة للانتفاخ لأنه يمكن أن يسبب ترهل الجلد حول العينين.

ولهذا، تأكد من أنك تتناول الكثير من الماء بشكل منتظم، وإذا لزم الأمر، اضبط بعض المنبهات لتذكيرك بشرب كوب من الماء.

الضغط البارد

يمكن أن يكون الضغط البارد حلاً للعديد من المشكلات وهو بالتأكيد حل لجميع مخاوفك التي تدور حول تلك العيون المنتفخة. ويمكنك تطبيق الضغط البارد على المنطقة المحيطة بالعينين لمدة 10 دقائق تقريبًا بمساعدة أقنعة العين لتقليل الانتفاخ في تلك المنطقة عن طريق تصريف السوائل الزائدة من عينيك.

كما يمكنك اختيار بعض كريمات العين التي تتكون من الخيار أو الشاي الأخضر أو زهرة العطاس حيث ثبت أنها مفيدة في تقليل الانتفاخ في المنطقة حول العينين.

تجنب الكحول

يُعرف الكحول بخصائصه المؤدية للجفاف، الذى بدوره يؤدى إلى الانتفاخ في منطقة تحت العين، كما يتسبب الكحول أيضاً في تمدد الأوعية الدموية الدقيقة حول هذه المنطقة.

ولهذا، يمكنك استبدال زجاجة النبيذ الخاصة بك بعصير الفاكهة أو الماء الممزوج بالفواكه المفضلة لديك للحفاظ على رطوبتك وتجنب انتفاخات العيون.

تقليل تناول الملح

كل شيء جيد عندما يتم تناوله باعتدال ولكن الإفراط فيه يمكن أن يكون ضارًا ويؤدي إلى مضاعفات. على الرغم من أن استهلاك الملح مهم لأداء الجسم بشكل صحيح بسبب احتوائه علي اليود ، إلا أن الزيادة المفرطة يمكن أن تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، كما يتراكم هذا السائل في المنطقة حول عينيك مما يؤدي إلى تورم وانتفاخ العينين.

استخدام الوسائد المناسبة

يجب أن يكون الرأس مرتفعًا عن الجسم أثناء النوم للحد من انتفاخ العيون، ويجب اختيار وسادة مريحة ومرنة. كما يفضل تجنب النوم علي البطن والوجه؛ لأن هذا يؤدي لتورم الوجه والعيون، والأفضل هو النوم على أحد الجانبين، لتجنب تراكم السوائل حول العين وتحتها.

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