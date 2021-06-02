نصائح فعّالة ومجرّبة لتسريع الإنترنت!

يجب أن يكون خط الرؤية بين الراوتر وأجهزة الكمبيوتر التي يخدمها، دون عوائق . إذ يمكن للجدران والأبواب وحتى النوافذ تعطيل إشارة wi-fi، وكلما كنت بعيداً عن الراوتر، ستكون سرعاتك أبطأ.

التبديل إلى السلكي

يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك عن طريق التبديل من اتصال لاسلكي إلى اتصال سلكي، عن طريق التوصيل بكبل كهربي. لأن وذلك الكفاءة اللاسلكية يمكن أن تتأثر بالبعد عن الراوتر والعقبات بينهما.

حماية كلمة المرور

كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الشبكة الخاص بك، كلما أصبح أبطأ.

قم بتجديد أجهزتك

لتسريع الإنترنت ننصحك بتبديل أجهزتك بالأحدث، مثل الراوتر الخاص بك.

مُسرع الراوتر

هو جزء آخر من المعدات التي تعزز بشكل فعال إشارة الإنترنت داخل منزلك.

ويساعد ذلك في تلبية جميع احتياجات مستخدمي الإنترنت، ويهدف إلى تنظيم الوصول إلى الشبكة.

محولات باورلاين

إنها قطعة ذكية من المعدات ترسل الإشارة عبر دائرة الكهرباء الرئيسية في المنزل، وتوفر سرعات إنترنت عالية.

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