نصائح فنغ شوي: عواقب وضع المرآة في مواجهة الباب الأمامي

في علم فنغ شوي الصيني القديم ، تعتبر المرآة التي تواجه الباب الأمامي عائقا أمام تدفق الطاقة الجيدة من خلال المنزل ...

5 ملاحظات يجب تجنبها في منزلك من فنغ شوي

ولكن فنغ شوي لديه أيضاً العديد من النصائح حول كيفية استخدام المرايا بشكل فعال للتحكم في تدفق الطاقة في منزلك. تعالوا لنتعرف على أهم هذه النصائح والعواقب الوخيمة لوضع المرايا في الأماكن الخاطئة.

دور المرايا في فنغ شوي

تسمى المرايا الأسبرين في علم فنغ شوي لسبب وجيه. عند اختيار المكان المناسب للمرايا، يمكنك تحويل تدفق طاقة فنغ شوي إلى حد كبير وخلق طاقة فنغ شوي أفضل في أي مكان ، سواء كان منزلاً أو مكتبًا .

هناك العديد من الخيارات لوضع المرايا في منزلك - من وضع مرآة كبيرة فوق الموقد إلى تركيب مرآة من الأرض إلى السقف في خزانة ملابسك. من الجيد أن تفهم إرشادات فنغ شوي لوضع المرايا في منزلك لأنها يمكن أن تكون قوية للغاية.

ولكن من المهم بنفس القدر معرفة أن المرايا يمكن أن تخلق طاقة سيئة إذا تم وضعها في مناطق فنغ شوي الخاطئة في منزلك. عادة ، هذه هي مناطق معينة من خريطة باغوا فنغ شوي الطاقة التي لا تحب عنصر المياه فنغ شوي التي تعكس المرايا في الفضاء. بالإضافة إلى متطلبات "باغوا" ، هناك نوعان سيئان من "فينج شوي" من مرآة في منزلك :

المرآة التي تقع أمام الباب الأمامي.

المرآة التي تطل مباشرة على سريرك.

المرايا بالقرب من الباب الأمامي.

تؤدي المرآة التي تواجه الباب الأمامي إلى دفع جميع طاقة فنغ شوي الجيدة التي على وشك دخول المنزل. بعد كل شيء ، هذه واحدة من الوظائف الرئيسية للمرآة - لتعكس الطاقة مرة أخرى. وهذا هو السبب في أننا قادرون على رؤية انعكاسنا في المرآة.

في علم فنغ شوي ، يعتقد أن المنزل يمتص طاقة ( تشي ) من خلال الباب الأمامي، على غرار الطريقة التي يمتص الوجه البشري التغذية عن طريق الفم. هذا هو السبب في كثير من الأحيان يسمى الباب الأمامي " فم تشي" في فنغ شوي .

تعمل المرآة التي تواجه الباب في مواجهة تدفق الطاقة الذي تريده. زيادة المسافة بين الباب الأمامي والمرآة ستغير فقط من تأثير المرآة التي تواجه الباب الرئيسي ، لذلك إذا كان لديك مثل هذه المرآة ، فإن أفضل نصيحة فنغ شوي هي إما إزالتها بالكامل أو إعادة وضع المرآة الى الجانب قليلاً بزاوية لا تعكس الباب مباشرة.

إذا لم تتمكن من إزالة المرآة - على سبيل المثال ، إذا كانت المرآة ضمن ديكور معين وكنت تستأجر المكان أو إذا كان لديك أبواب خزانة من المرايا تواجه الباب الرئيسي ، فعليك البحث عن حلول إبداعية. يعمل فنغ شوي دائمًا بشكل أفضل عندما يتم تطبيقه بطريقة مبتكرة ودقيقة. لذا ، يمكنك تغطية المرآة ببعض الزخارف المبتكرة (إذا كان منزلك) أو حتى طلاءها بدهان قابل للغسل بلون رائع. فيما يلي بعض حلول فنغ شوي الأخرى المناسبة للمرآة التي تواجه الباب الأمامي:

وضع نبات طويل القامة ، أمام المرآة .

قم بتعليق قطعة فنية رائعة على المرآة ، وتم اختيارها بعناية من أجل الجاذبية ومدى ملاءمة فنغ شوي .

ضع قطعة أثاث طويلة على الجدار العاكس. مرة أخرى ، يجب أن تتأكد من أن القطعة تبدو جيدة وتكمل المساحة بدلاً من جعلها في غير مكانها .

ضع زين (ملصقات زخرفية) على المرآة.

نصائح أخرى من فنغ شوي عن استخدام المرايا:

تعتبر غرفة الطعام أفضل مكان لتعليق المرايا. تعتبر غرف الطعام "خزائن للثروة" ، ويعتقد أنها تزيد من الرخاء عند وضعها في غرف الطعام .

مع المرايا الموضوعة بالقرب من النوافذ ، كن حذرا حول ما ينعكس في الداخل من الخارج. وحيثما أمكن ، تأكد من أنها تعكس مشهدًا طبيعيًا ممتعًا أكثر من مشاهد الصناعة أو الماكينات .

تجنب المرايا في المطبخ. يعتقد أن المطبخ يحتوي على طاقة سالبة ، وأن المرايا ستضاعف هذه الطاقة .

في الحمامات ، تجنب المرايا التي تواجه الباب أو المرحاض. يعتقد أن المرآة في أي من هذه الأماكن تحصر أو تضاعف الطاقة السلبية .

يمكن أن تؤدي المرايا التي تواجه السرير إلى مشاكل في النوم. المرايا تضاعف الطاقة وقد تكون محفزة للغاية في غرفة النوم .

المرايا جيدة للممرات ولكن لا تضعها في النهاية. في نهاية الردهة ، تتوقف المرآة أو تنفث تدفق الطاقة ، بينما في منتصف الجدار الجانبي ببساطة تبطئ تدفق الطاقة .

يجب ألا تواجه المرآة مكتبًا. ليس فقط هو تشتيت الانتباه ، ولكن يعتقد أنها تضاعف عبء العمل .

وأخيراً تذكر أن الاستخدام الصحيح للمرايا هو أحد المكونات الرئيسية لمنزل فنغ شوي الجيد .

فنغ شوي: نصائح هامة حول استغلال الطاقة الإيجابية في المنزل