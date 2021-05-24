نصائح لألوان المنزل تمنحه إطلالة مشرقة

كشفت شركة المفروشات الرائدة في الإمارات، عن مجموعة من الألوان الحيوية التي تعكس أجواء الموسم بتدرجات مشرقة ومنعشة في فصل الصيف.

أزهار صيفية

تتناغم الأزهار الهادئة مع تدرجات الوردي واللون الأخضر الطبيعي، لإضفاء طابع حيوي يبعث على الاسترخاء والسعادة بإلهامٍ من تألق ألوان الصيف الطبيعية والدافئة.

ويمكن الحصول على ديكورات مستوحاة من أشعة الشمس عبر تنسيق ألوان بانتون لهذا العام؛ الأصفر المشرق والرمادي الكلاسيكي، مع أبرز عناصر تشكيلة الصيف لهذا العام. وتتزين الوسائد وتصاميم الأريكة بلمسات من اللون الأخضر الزاهي لتعزز الطابع اللوني للغرفة. وتكتمل الديكورات مع المزهريات أو المنحوتات المستوحاة من الطبيعة بتدرجات ترابية دافئة.

لمسات الوردي

تبرز تدرجات الأرجواني والوردي كخيار مثالي لإضفاء لمسات من الدفء والرحابة على أي مساحة، لأنها تتناغم مع الألوان الأنيقة والهادئة بشكل مثالي، وتتباين بشكل فريد مع اللون الأزرق الهادئ، بينما يضفي الأبيض الكريمي شعوراً من الأناقة والحيوية على الغرفة. ويمكن الحصول على لمسات بسيطة وهادئة عبر تنسيق القطع الأساسية باللون الكريمي مع تدرجات الوردي والأرجواني. وتضفي المزهريات أو الديكورات المزينة بالنقشات لمسات فاخرة وحيوية في آنٍ معاً على الغرفة.

ألوان قوية

تضفي ألوان الوردي القوية لمساتٍ فورية من الأناقة والفخامة في لوحة نابضة بالتدرجات المتباينة واللافتة. ويمكن مواكبة تصاميم الموسم من التدرجات الجريئة وألوان الصيف القوية لإضفاء لمسات من الحيوية على أية مساحة، حيث يمكن تزيين الأرائك الصغيرة دون مساند بلمسات من اللون العنابي الكلاسيكي أو الأزرق النيلي أو الأصفر المشرق. وتبرز الإكسسوارات البسيطة المزينة بتدرجات قوية، كالوسائد أو قطع الزينة المتميزة، كخيار مثالي لربط عناصر الديكور في مشهد متكامل. كما يمكن اختيار لونين قويين بتدرجات متوازنة لإضفاء طابع لا يقاوم من الجاذبية والأناقة.