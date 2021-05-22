كريمات و ماسكات للوجه للعناية بالبشرة!

وتتمحور قصّة نجاح هذه المستحضرات الفاخرة بامتياز على مركّب حصري من خلاصات الورد، يرتكز على عمليات عدّة من أجل استخراج باقة واسعة من الجزيئات النشطة من قلب الوردة لتسخير خصائصها الفعالة في تجديد خلايا البشرة وإنعاشها. ويُعرَف هذا المركّب الخارق باسم Premier Cru of French Roses، ولاتزال خلاصات Grande Rose تشكّل جوهر مجموعة Absolue التي أثبتت فاعليتها في تجديد خلايا البشرة.

ترسي علامة Lancôme منذ 55 عاماً معايير غير مسبوقة في مجال العناية المترفة بالبشرة مع مجموعة Absolue.

والآن ينضمّ إلى كريم Absolue Soft Cream الشهير ماسك Absolue Golden Cream Mask الجديد. يجمع هذا الماسك بين التكنولوجيا المتفوّقة لتغليف البشرة بالكريم وبين المكوّنات الأساسية في مجموعة Absolue والقوام المحوِّل الذي ينفرد به كريم Absolue Soft Cream، ليقدّم لك تجربةً فاخرة تناشد الحواس، وتضمن لك ما تتمنّينه من نتائج ملموسة وفورية.

تركيبة ثمينة

يضع ماسك Absolue Golden Cream Mask بين يديك تركيبة زاخرة بالمكوّنات الثمينة، فقد أصبح بإمكان المرأة الآن أن تتمتّع على الفور ببشرة أكثر امتلاءً ونعومة وإشراقاً بطريقة فاخرة وعمليّة وسريعة، لاسيما عندما تكون بحاجة ماسة إلى هذا الدلال.

وبينما يقدّم لك هذا الماسك المركّب الشهير Premier Cru of French Roses الذي يُعرف بخصائصه في تهدئة البشرة وتجديد خلاياها، فقد عُزّز أيضاً بالذهب الصافي عيار 24 قيراطاً ليضفي إشراقةً لا مثيل لها على البشرة، ويضع بين يديك مستحضراً يفيض ترفاً. يتضمن ماسك Absolue Golden Cream Mask الجديد والفاخر تركيزاً عالياً من المكوّنات النادرة، مع احتوائه على كمية المكوّنات النشطة الموجودة في عبوة كريم Absolue Soft Cream الشهير.

وعندما تعاني البشرة من الإجهاد أو التهيّج أو الضرر نتيجة التلوث البيئي، والتعب النفسي وضغوط الحياة، يمنحها ماسك Absolue Golden Cream Mask الجديد قسطاً من الدلال والراحة طيلة 20 دقيقة. فمع هذا الماسك سهل الاستخدام، يمكنك الانغماس في تجربة فاخرة تجدّد بشرتك في راحة منزلك أو أثناء التنقل:

افتحي بكلّ بساطة الكيس الذهبي الفاخر.

امنحي بشرتك الراحة عبر ترك الماسك على وجهك لمدة 20 دقيقة.

استمتعي ببشرة مغذّاة وإشراقة ذهبية ملحوظة.

تغليف البشرة

يتميّز الماسك الورقي المكوّن من ثلاث طبقات بقدرته على احتواء القوام المحوِّل الذي ينفرد به كريم Absolue Soft Cream والذي يناشد الحواس. وتوفّر بنية الماسك الورقي المبتكرة التي تعانق الوجه بإحكام تام التركيبة الغنية والفعالة من خلال طبقات عدّة، مانحةً إيّاك نتائج فورية وملحوظة.

من قلب الوردة

يشكّل كريم Absolue Soft Cream، ذلك المستحضر الأيقوني في عالم الجمال، الركيزة الأصلية للمجموعة. فقد صُمِّم بتركيبة تعكس المهارة الفرنسية الفذة وتحتوي في قلبها على المركّب الحصري Premier Cru of French Roses من Lancôme. تستخدم العلامة عمليات عدّة، بما فيها التقطير بالبخار وعملية مبتكرة وصديقة للبيئة تخلو من المذيبات، لاستخراج باقة واسعة من الجزيئات النشطة من قلب الوردة، فبهذه الطريقة، تسخّر خصائصها الفعالة في تجديد خلايا البشرة وإنعاشها.

وصُمِّم كريم Absolue Soft Cream بتركيبة لم يسبق لها مثيل، حيث يتحوّل هذا القوام الغنيّ إلى سائل ويطلق العنان لمفعول مكوّناته النشطة، فيغمر البشرة أولاً بطبقة رقيقة منعشة تمنحها تغذية عميقة، ثمّ يغلّفها ويضفي عليها ملمساً ناعماً كالحرير لتصبح أكثر امتلاءً وإشراقاً.

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