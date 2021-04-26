نصائح لإدخال اللون الأخضر إلى الديكور!

يشيع اللون الأخضر في الديكور المنزلي انطباعاً لطيفاً، وهو مناسب لغرف النوم، حيث يمكن أن يكون مهدئاً ومحفزاً ومنعشاً ومريحاً في آن واحد.

وفي هذا الإطار، تتناسق درجات اللون الأخضر معاً بشكل جذاب؛ لذا يجذب المزج بين درجات اللون الفاتحة والداكنة والأزرق والأصفر. علماً أن التركيبة اللونية المفضلة راهناً تتألف من الأخضر المائل إلى الرمادي، والوردي المائل إلى الحمرة، والأخضر الزمردي والأزرق الياقوتي.

اليك نصائح في الديكور لتوظيف اللون الأخضر في غرف النوم.

الأخضر والوردي الناعم في غرف النوم

يمكن الاختيار بين الدرجات الأقوى من الأخضر في تنجيد رأسية السرير ودرجات اللون الأكثر نعومةً للجدار، حتى يبقى ديكور غرفة النوم متناسقاً، من دون مبالغة. تتمّ إطلالة غرفة النوم لمسات باللون الوردي الخفيف التكميلي عن طريق شرشف ملقى على السرير أو تنسيقة زهور جذابة لتعزيز الطابع الأنثوي في المكان.

"الجدار الأخضر"

يمكن نقل أجواء الطبيعة إلى دواخل المنزل عن طريق ورق الحائط المطبوعة عليه غابات خضراء، أو اختيار جدار في غرفة النوم لغرض تمييزه بورق الجدران المذكور، مع إبراز الوسائد والستائر المخملية الخضراء العميقة والظلال الخضراء الفاتحة، ما يضيف الدفء إلى ديكورات الغرفة.

مجموعة من نقوش الأوراق الخضراء والزهور

تضفي النقوش النباتية الفرح على غرف النوم، وفي هذا الإطار يمكن أن يحلّ اللون الأخضر الرومانسي المنعش من خلال نقشات السعف والسرخس، مع اللون الأزرق السماوي والوردي الفاتح ودرجات اللون البرتقالي.

مزيج الأزهار والألوان هو ما يجعل إطلالة الغرفة أخاذة، لا سيما رأسية السرير الخضراء الزاهية.



ملاذ مريح

يناسب اللون الأخضر الداكن المساحات الكبيرة والصغيرة، وقد يحلّ على الجدران الأربعة، في حال اختيار الطلاء الأبيض النظيف للسقف والأرضيّة ذات اللون الفاتح. تعزّز درجات الوردي الفاتحة الأخضر الداكن، وتشيع التوليفة اللونية المذكورة إحساساً أكثر نعومةً.

أجواء استوائية

تناسب النقوش النباتية الجريئة غرف النوم الخضراء، في حين أن الخلفية الخضراء المتوسطة تجعل المكان هادئاً ومريحاً. لذا، يجب الحرص على تحقيق التوازن بين الألوان الزاهية والوردي الدافئ والأخشاب الطبيعية.

النباتات المنزلية

تضاف النباتات المنزلية إلى كل غرفة، عن طريق وضع وعاء على المنصدة قرب السرير. وتشجع النباتات على الاسترخاء والهدوء، إضافة إلى دورها في تنقية الهواء.

بياضات السرير المزخرفة رائجة راهناً، ولكن عند الرغبة في إضفاء طابع أكثر هدوءاً على الغرفة، يمكن استخدام القطن الأبيض البسيط للشرشف، مع ورق جدران جذاب وسرير منجد باللون الأزرق الداكن.



الأخضر الليموني

يشيع كل من ورق الجدران، والأقمشة باللون الأخضر الليموني، والأزرق، إحساساً يعود إلى حقبة منتصف القرن الماضي. وفي هذا الإطار، لا يجب الخوف من تعارض النقوش، وإذا كان الحائط عريضًا، يمكن كساء جزء منه بورق الحائط. يمكن أيضاً انتقاء لمسات من اللون الأبيض الفاتح والرمادي لموازنة درجة الليموني .