نصائح لاختيار ألوان ورق جدران تتناسب مع جميع الفصول

تعكس الألوان عادةً، ذوقًا ما، أو موسمًا معيّنًا في الديكور الداخلي، إلَّا أنَّ هناك ألوانًا لا تنحصر في فصل محدِّد. يطّلع موقع بانيت على هذه الأخيرة من مهندسة الديكور ريهام فرّان.

• عند اختيار ألوان ورق جدران حتَّى تناسب كلَّ الفصول، يجب مراعاة أيضًا التصاميم والزخرفات والنقوش التي يحملها ورق الجدران، والغرفة التي سترتديها جدرانها.

• يُعرف كلُّ فصل بألوانه ونقوشه؛ مثلًا، تقتصر الألوان الصارخة على موسم الصيف، والألوان الترابيَّة تخصّ الخريف، وتلك الداكنة (الأحمر القاني والكحلي والزيتي والأسود) تتصل بالشتاء. أمَّا الربيع فيمتاز بالألوان الفاتحة (الزهري والأحمر والبرتقالي). لذا عند الرغبة في الجمع بين الفصول لناحية الألوان، يُستحسن اختيار الزيتي والكحلي والأحمر القاني بدرجاتها، إضافة إلى الأبيض والبيج والرمادي الفاتح، الذي يحمل تمشيحات معينة. ومن الألوان الأخرى المناسبة لكلّ الفصول، ألوان الفضَّة والبونز والذهب، فضلًا عن لون الأنتيك، مع الإشارة إلى أنَّها تضفي طابعًا كلاسيكيًّا فخمًا في المساحة. ويمكن استخدامها في أيّة غرفة، باستثناء غرف نوم الأطفال والمطبخ.

• في شأن النقوش، هناك ورق جدران يحمل نقوشًا نافرة، وآخر يحمل نقوشًا عبارة عن قماش نافر منه، ولكنَّه باهظ الثمن، لذا يُستخدم في تلبيس جدار وحيد في الصالون، أو غرف النوم، أو مكتب فخم، شريطة أن تأتي ألوانه مدروسة، بعيدًا عن الأبيض والفضي أو الذهبي.

• عند تركيب ورق الجدران الذي يناسب كلّ الفصول في الغرفة، يُحبَّذ إكساء ثلاثة جدران بلون سادة، وتحمل تمشيحات ناعمة للغاية، مع تمييز جدار بورق جدران يحمل نقوشًا كثيرة، كعروق نافرة وزخرفات، شريطة اتّباع لون واحد للكل.

• لا بدَّ من تجنُّب استخدام ورق الجدران الملوَّن أو المُقلَّم، وبالمقابل اختيار ذلك المحمَّل بألوان فاتحة هادئة. وعند الرغبة في إضافة الإكسسوارات على الجدار الملبّس بورق جدران، يفضَّل انتقاء الاكسسوارات باللون الذهبي والفضي، وتجنب الملونة منها.

• من الضروري تجنّب اختيار ورق الجدران الذي يعكس لوحة فنية تجسد فصلًا من فصول السنة، وبالتالي يحمل ألوانًا خاصَّة بالموسم.

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