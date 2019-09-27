7 خطوات للاهتمام بنظافة ورائحة السرير

من أمور التدبير المنزلي، الاهتمام بالمخدّات، بخاصة أن معظم سيدات البيوت يكتفين بتنظيف الغطاء الخارجي لها.

للمحافظة على صحة أفراد العائلة، من الهام الالتزام بهذه الخطوات في تنظيف المخدات:

1. يجب غسل المخدات مرتين في السنة، والتخلص منها بعد سنتين.

2. يجب استخدام منظّف لطيف لا يحتوي على عطور في الغسيل، حتى لا يتسبّب بحساسية للبشرة عند النوم على المخدة لساعات ليلًا.

3. من الممكن وضع مخدتين في الغسلة، إذا كانت الغسالة مفتوحة من الأعلى، أو وضع واحدة منها في الغسّالة المفتوحة من الأمام.

4. إذا كانت المخدات محملة برائحة كريهة، يجب قبل وضعها في الغسالة أن يضاف إليها القليل من "البايكنج صودا" حتى تمتصّ روائحها.

5. بعد إخراج المخدات من الغسّالة ، تترك لساعات حتى تجفّ في الشمس.

6. يجب ضغط أكبر قدر من الهواء خارج المخدّات قبل وضعها فى الغسالة.

خطوات الاهتمام بنظافة ورائحة السرير، تشمل الآتي:



1. يجب الحرص على دخول الشمس والهواء، غرفة النوم. وبين الوقت والآخر، توضع المراتب والمخدات و الملاءات في الهواء، فهذا يجعل البكتيريا و الروائح تختفي منها تمامًا.



2. عند تغيير ملاءات السرير، ينثر القليل من صودا الخبز على سطحها، مع ترك المسحوق عليها لوقت لا يقلّ عن الستين دقيقة. قبل أن تفرش الملاءات الجديدة، تشفط بقايا صودا الخبز، باستخدام المكنسة الكهربائية، فهذا من شأنه أن يقضي على الروائح الكريهة التي تنبعث منها، وبالإمكان أيضاً خلط الفانيليا مع صودا الخبز من أجل تحسين الرائحة.



3. يجب الحرص على تغيير أغطية الفراش. وبين الوقت و الآخر، يجب غسلها، فهذا من شأنه أن يساعد في جعل الرطوبة لا تتراكم فيها، لأن هذه الأخيرة تعمل على تراكم الفطريات والحشرات، وتتسبب بالروائح الكريهة، وقد تنقل بعض الأمراض، و تولد مشكلات صحية .



4. يجب الحرص على قلب المرتبة بين الوقت و الآخر، من خلال جعل عاليها أسفلها، ويمينها إلى يسارها، مع تكرار هذا الأمر كل ستة أسابيع على الأقل.



5. يعطر الفراش، من خلال اختيار المعطر الذي يحتوي على مضادات للبكتيريا، من أجل تعقيم مكان النوم. كما أن الرائحة الطيبة تساعد في النوم بشكل أفضل .



6. يجب استخدام درجة حرارة مرتفعة عند غسل ملاءات السرير وأغطية المرتبة وحتى المخدات، لأن هذا يقضي على الباكتيريا والفطريات الموجودة فيها، مع الحرص على اختيار الأنواع القطنية لأنها تتحمّل الحرارة المرتفعة.



7. في حال وقع أي شيء على المرتبة، أو كانت هناك بقايا أطعمة التصقت بها، يجب الاهتمام بغسلها وتنظيفها، ثم القيام بنثر كمية من صودا الخبز عليها، فهذا من شأنه أن يخّف من البقع الناتجة، و يمتصّ السوائل المتبقية ويجعل عملية التنظيف أكثر سهولة.

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