نصائح لاختيار الرموش الصناعية المناسبة لشكل العين

الرموش جزء مهم جداً في وجه المرأة ولا سيما في المكياج. الخيارات أمامنا واسعة ومتعدّدة؛ تلجأ بعض النساء إلى الخلطات والوصفات لتطويل الرموش فيما قسم آخر يثق بالمنتجات والزيوت المكثّفة. وفي الوقت الذي تختار فيه بعض النساء الحلول الطويلة الأمد مثل الوصلات، يفضّل العدد الأكبر اللجوء إلى الرموش الاصطناعية التي تُستخدم في حينها.

أخطاء كثيرة نراها هنا ولا تحتاج إلى خبراء لملاحظتها؛ بعض الأشكال لا تليق بالعين، والبعض الآخر مبالغ فيه. من السهل رؤية الأمور الخاطئة في المكياج ولكن نحتاج حتماً إلى نصيحة خبير متمرّس في عالم المكياج حين يتعلّق الأمر باختيار الرموش الاصطناعية المناسبة.



خبير مكياج النجمات بول قسطنطينيان يشاركنا بعدّة نصائح من شأنها مساعدة السيدة في اختيار رموشها الاصطناعية الصحيحة التي تزيدها جمالاً.



"العيون اللوزية تليق بها جميع أشكال الرموش" يقول بول ولكن علينا الانتباه إلى شريط الرمش الكامل إذ يجب أن يكون رفيعاً وناعماً. وإن كان سميكاً، فبإمكاننا أن نقصّ منه ونعيد تركيبه مثل الـpuzzle على العيون.



لاختيار الرموش عموماً لكافة العيون، يشدّد بول هنا على أنّ علينا احترام مسافة العين بين الجفن المتحرّك والحاجب من حيث طول الرموش. فحين تكون المسافة قصيرة والرموش طويلة، قد تلامس شعيرات الرموش الحاجب وهذا أمر غير مقبول.



أمر آخر علينا النظر إليه حين نختار الرموش الاصطناعية هو طبيعة المكياج الذي نطبّقه. فإن كان اللوك ناعماً، فلا بدّ من اختيار الرموش الناعمة.



للعين الدائرية، علينا اختيار نصف رمش وليس رمشاً كاملاً لمنح العين نظرة مسحوبة تشبه العين اللوزية التي تُعدّ مثالية.



أمّا للعين الجاحظة، فيجب أن تكون الرموش ناعمة جداً، فيما صاحبة العين الغائرة باستطاعتها تطبيق الرموش الطويلة التي لا نعتمدها عادة مع أشكال العيون الأخرى بهدف منح العين نظرة مفتوحة.



عن تطبيق الرموش الاصطناعية على الرموش السفلية، يقول بول إنّ بإمكاننا القيام بذلك، ولكن إن كانت العيون الكبيرة، يُفضّل الابتعاد عنها.