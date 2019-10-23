نصائح لاختيار النظارات المناسبة لشكل الوجه

عادةً ما تُبرز النظارات ملامح وجهك المفضّلة إن قُمت باختيارها بشكلٍ يُناسب ملامحك. في هذا المقال، نُقدّم لك مجموعة من النصائح لاختيار الشكل الأفضل من النظارات؛ سواء كانت شمسية أو عادية، بما يتلاءم مع شكل وملامح وجهك.

كيف تختار النظارات الملائمة لملامح وجهك؟

الوجه المستدير

إن كان وجهك مستديرًا، فملامحك تمتاز بالامتلاء مع منحنيات وخطوط ناعمة تجعلك تبدو أصغر سنًا مما أنت عليه في الواقع. إن كان الأمر كذلك، فإن النظارات ذات الزوايا المنبثقة ستعمل على توحيد شكل وجهك وإضافة بعض الحدّة لملامحك عبر إبراز عظم الخد. تُعتبر النظارات ذات الشكل المستطيل، المربع، البيضاوي أو ذات إطار D-shape الأفضل لشكل وجهك.

الوجه البيضاوي

عنما يتعلّق الأمر بارتداء النظارات، فإن أصحاب الوجوه بيضاوية الشكل هم الكثر حظًا في ارتداء أشكال مختلفة منها وستبدو رائعة عليهم. أي إطارات تقريبًا ستبدو ملائمة لأصحاب الوجه البيضاوي، وخبراء الموضة يظنون أن شكل الوجه البيضاوي هو الأكثر توازنًا بين الأشكال الأخرى، لأن عظام الخد تتخّذ شكلًا أوسع بقليل من الجبين، ما يجعل الوجه بأكمله متناسقًا. وللحصول على أفضل مظهر، اختر نظارات ذات إطار بعرض الجزء الأوسع من وجهك أو أعرض قليلًا. كما أن الإطارات ذات الشكل المربع، المستدير، البيضاوي، أو ذات الأجزاء المنبثقة من الجانبين، ستبدو جميعها رائعة عليك.

الشكل المربّع

تمتاز الوجوه المربّعة بفك قوي وجبهة عريضة، حيث يتساوى العرض في أعلى وأسفل الوجه تقريبًا، ما يُعطِ الوجه ملامح قوية. وعادةً ما تبرز ملامح الوجه المربّع بطريقة جميلة عند ارتداء نظارات مستديرة بدلًا من النظارات ذات الزاوية، لأن الوجوه المربّعة كما ذكرنا حادة الملامح. ولجعل وجهك يبدو أطول، يُمكنك اختيار إطار أوسع بقليل من أوسع جزء في وجهك. كما ستبدو النظارات ذات الإطار البيضاوي ملائمة على أصحاب الوجوه المربّعة.

الوجه على شكل قلب

يمتاز الوجه على شكل قلب عادةً بمنحنى متصّل من الجبهة إلى الفك، بحيث يضيق تدريجيًا من الحاجب ويبلغ أضيق نقطة عند الفك. كما يمتاز بعظام خد بارزة وذقن مدبّب. وتختلف الوجوه على شكل قلب إما أن تكون طويلة أو مستديرة. عندما يتعلّق الأمر بالنظارات، فإن الخيارات عديدة، لكن الإطارات البسيطة غير الكبيرة هي الأنسب للوجه قلبي الشكل. ويُعتبر الإطار المربع مع استدارة بسيطة الأنسب لشكل الوجه القلبي.

الشكل الماسي للوجه

شكل آخر قد لا تسمع عنه بكثرة، لكنه يمتاز بضيق الوجه من منطقتي الجبين والفك، مع عظام خد عريضة ومرتفعة. هذا الشكل يُناسبه الإطارات ذات العناصر العديدة في التصميم، أو ذات الخطوط العريضة والتي تُبرز منطقة الحاجب. كما تُعتبر الإطارات على شكل Cat-eye، والبيضاوية، والمستطيلة، ملائمة لشكل الوجه الماسي.

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