نصائح لاستخدامات اللون الذهبي في ديكورات المنزل

اللون الذهبي، من الألوان الأكثر دلالةً على الفخامة والرفاهيَّة في ديكورات المنزل، وهو يُكسب أي تصميم الروعة، ويمنحه اللمعان الذي لا يمكن مقاومته! وفي هذا الإطار، يُطلع مدير مشاريع Design Passions المهندس حسين بن فرج على التفاصيل المذهلة التي يمكن للون الذهب أن يضفيها على ديكورات المنزل.

يشعّ اللون الذهبي جمالًا في أي تفصيل يدخله، وهو يفرض حضوره على الألوان الأخرى والتفاصيل. بريق الذهب دليل على الغنى، وهو يُستخدم في المفروشات الكلاسيكيَّة والـ"مودرن" والـ"ألترا مودرن".

يتناسب لون الذهب خصوصًا، مع الأبيض والسكَّري والأسود والأزرق، بمندرجاتها. لكن، تدعو نصيحة المهندس حسين بن فرج إلى البعد عن الإفراط في استخدامه في ديكورات المنزل، إذ أن قوّته بائنة، وإن استُخدم في تفاصيل صغيرة.

استخدامات لون الذهب

• يدخل اللون الذهبي إلى أقمشة وقوائم الكنب والكراسي والمقاعد.

• يُستخدم اللون الذهبي في الإضاءة، مثل: الثريَّات و"الأباجورات"، وأضواء الـ"لد" الموفِّرة للطاقة...

• تجذب الإكسسوارات، من شمعدانات وإطارات الصور والمرايا والمزهريَّات، الذهبيَّة.

• يدخل اللون الذهبي في التصميمات والنقوش الجداريَّة، وتطريزات المفارش.

• يُستخدم اللون الذهبي في الأبواب، والـ"درابزين"، وحماية النوافذ.

نصائح لإدخال اللون الذهبي لديكور المنزل:

1. اختيار طلاء الأسقف باللون الذهبي، ما يمنح المكان المزيد من الإضاءة والسعة.

2. اعتماد الذهبي البرَّاق في حواف الجص، وحواف الستائر، ما يُضفي لمسةً من الفخامة على مشهد الديكور.

3. البعد عن تكديس القطع بلون الذهب في مكان واحد، منعًا للبهرجة المتكلِّفة.

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