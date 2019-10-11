نصائح لجعل مطبخك أكثر أماناً لطفلك

قالت مبادرة “مزيد من الأمان للأطفال” الألمانية إن المطبخ يعد مثيرا لصغار السن، غير أنه ينطوي على العديد من مصادر الخطر مثل الأواني الساخنة والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى مواد التنظيف والسكاكين الحادة، والتي تهدد الطفل بالإصابات والحروق والتسمم.

ولحماية الأطفال من هذه المخاطر تنصح المبادرة الوالدين باتخاذ بعض التدابير المهمة لجعل المطبخ آمنا للأطفال، منها استخدام شبكة حماية للموقد، والتي تحول دون وصول أيدي الطفل إلى الشعلات.