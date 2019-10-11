8 طرق لتزيين المنزل الجديد باللوحات

تعتبر اللوحات من الكماليات التي تزيد جمال ورونق الغرفة بطريقة مميزة ورائعة، حيث أن طريقة وضع اللوحة نفسها وتصميمها إضافة إلى لونها جميعها من الأمور التي تؤثر على المظهر النهائي الذي ستعطيه اللوحة للجدار، واليوم سنتعرف على طرق مختلفة لتزيين جدران المنزل باللوحات.

طرق مختلفة لتزيين جدران المنزل باللوحات

توزيع اللوحات بشكل عشوائي على الجدار ولكن بطريقة فنية، بحيث تظهر الطريقة الفنية التي تم اعتمادها في ترتيب اللوحات بطريقة ملفتة.

عمل رفوف خشبية أو جبسية على الجدار، ووضع اللوحة في داخلها.

يمكننا وضع الصور التي نحبها في غرف النوم أو غرف المعيشة بعدة أساليب مبتكرة.

الإطار الكلاسيكي للوحات لا زال دارجاً.

استخدام خيوط الديكورات لإعطاء الجدار مظهر مواكب للموضة.

اعتماد اللوحات على طول الحائط، ومنحها مظهراً مميزاً وطابعاً غريباً.

توجد الكثير والكثير من ألوان إطارات الصور واللوحات والتي ستجعل مظهر الجدار ملفت.

استخدام الأشكال الهندسية في توزيع اللوحات.

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