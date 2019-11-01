نصائح لاستخدام أدوية الأطفال بأمان

قد يساعد الدواء في تخفيف الألم لدى الطفل أو القضاء على الحمى؛ ولكن إذا لم يُستخدم بشكل صحيح؛ قد يكون له تأثير معاكس.
وقدّم تقرير على موقع "CNN" بالعربية.
9 نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند إعطاء الدواء لطفلك، وهي:
1- إعطاء الجرعة الصحيحة
استخدم أداة القياس المرفقة بالعبوة، وبحسب توجيهات الطبيب.
2- قراءة الملصقات بعناية
توضح هذه الملصقات ما يحتويه الدواء الموصوف، وكيفية استخدامه، وأي مخاطر ترافقه.
3- أعط الجرعة بحسب الوقت الصحيح
أعط الدواء لطفلك بحسب التوجيهات، وإذا نسيت قم بإعطاء الجرعة عندما تتذكر، ثم انتظر عدد الساعات الموصى بها قبل إعطاء الجرعة التالية.
4- تخزين الأدوية بشكل آمن
يجب إبقاء الأدوية بعيدًا عن الأنظار، وعن متناول الأطفال.
5- التواصل مع مقدمي الرعاية
إذا كان لديك مربية أو جليسة أطفال أو يذهب طفلك إلى المدرسة، استخدم سجلًّا يوميًّا لمواعيد الدواء والجرعات، وشاركه مع كل من يعتني بطفلك.
6- تخلص من الأدوية منتهية الصلاحية
الأدوية القديمة تفقد فاعليتها وقد تصبح خطيرة.
7- لا تشارك الوصفات الطبية أبداً
لا يجب إعطاء الأطفال جرعة المضادات الحيوية الموصوفة لأشقائهم.
8- توخَّ الحذر مع الأطفال الصغار
لا يجب إعطاء أدوية البرد والسعال للأطفال الذين تَقِل أعمارهم عن 4 سنوات إلا بوصفة طبية.
9- الاستعداد لحالات الطوارئ
اتصل بالطوارئ في أي وقت تعرف فيه أو تشك أن طفلك تناول الكثير من الأدوية.
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