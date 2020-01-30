نصائح لاستغلال عطلة الشتاء

العطلة في فصل الشتاء أحد المجالات المهمة التي يجب أن يستغلها المجتمع بطريقة مفيدة، خاصة بعد أن قضت معظم الأسر فترة تركيز وامتحانات لذويها خلال الفترة الماضية.

ولاستغلال هذه العطلة بشكل يضمن أقصى استفادة منها، بحيث تكون ليست فترة استراحة فقط ونقاهة بعد الامتحانات، وإنما أيضاً فترة استفادة منها وإنجاز لأعمال متراكمة ومؤجلة منذ فترة طويلة، وبحسب إيهاب عبد العال الخبير السياحي: لا تضيّعي أوقات الاستمتاع بالإجازات، ففي السطور التالية يمكن أن نساعدكِ في قضاء عطلة مريحة ومثمرة بذات الوقت بحيث تخرجين منها ببعض الفائدة، والكثير من النشاط الذي يحفزكِ لمتابعة الدراسة، إليكِ أفكاراً لقضاء إجازة نصف العام.



الإجازة لا تمر بدون مشاهدة الأفلام

الأفلام هي أحد وسائل المتعة الكبيرة التي نستطيع الحصول عليها بسهولة، فقط كل ما عليكِ اختاري الفيلم المناسب للجميع، وجمّعي العائلة بسهرة خفيفة مع عدد مختلف من النقنقات والمشهيّات وابدئي العرض واستمتعوا، ففي الحقيقة يمكنكِ أيضاً أن تستفيدي إلى جانب المتعة إن أحسنتِ اختيار الفيلم، فهناك الكثير من الأفلام الرائعة التي تخرجون منها بدرس يغنيك عن تجربة حياتية كاملة، وبعضها يبعث في نفسك الثقة فيها من جديد وبقدراتك الكامنة التي تملكينها.



مارسي هواياتك التي تحبينها

الهوايات هي من الأساسيات وهي كثيرة بكثرة أفكارهم وقدرتهم على الابتكار، وهناك أهمية كبيرة عن الهوايات لا نستطيع أن نغفلها في حياة عائلتك وحياتك أنت الشخصية، فمتى سيكون الوقت مناسباً إن لم يكن خلال العطلة؟



وضع خطط منطقية وواقعية للإجازة

ففي فترة الامتحانات فكري بمهام كثيرة تنجزينها في العطلة، فمن الأفضل أن تكون خططك منطقية وواقعية تناسب وقت العطلة ومدتها، حاولي أن تشاركي عائلتك أو أصدقائك في الخطط التي تضعينها؛ كي تثمري ببعض الأفكار العديدة المختلفة.



في السفر فوائد كثيرة

أحد الطرق التي تستطيعين أن تروّحي بها عن نفسك هي السفر، وهو متعة عظيمة وفرصة لاستكشاف الحياة بمنظور آخر، وكسب صداقات جديدة وتقوية شخصيتك خلال هذه التجربة، ومعاملة أشخاص من بيئات مختلفة حتى لو كانت من نفس البلد، لكن تبقى البيئات الجغرافية والاجتماعية مختلفة، مما يساعد على إغناء ثقافتك وتعزيز مهاراتِك في التواصل مع الآخرين المختلفين.



تجربة الأشياء الجديدة

اذهبي إلى السينما وحدك، أو اركبي قارباً للمرة الأولى في حياتك، اعملي بشيء غير النمط التقليدي في الأيام العادية بخلاف العطلة، قومي بأشياء جديدة ومختلفة، وجربي إحساس المرة الأولى، دائماً المرة الأولى تكون مميزة بكل تفاصيلها وتبعث في النفس مشاعر كثيرة ورائعة، وتساعد على تجديد الشغف والنشاط والرغبة في الحياة، فالإنسان بطبعه شخص ملول يكره الروتين ويحب التجديد، انظري في قائمتك الخاصة وتشجّعي وأقدمي على فعل الأشياء مهما كانت غريبة، فنحن نعيش في الحياة مرة واحدة.



العطلة ليست للنوم فقط

ليس من السهل عليك تجاهل إغراء السرير بعد ليالي السهر الطويلة في المذاكرة أيام الامتحان والدراسة، لكن من الأفضل الالتزام بساعات النوم المثالية فيكفيك ثماني ساعات من النوم يومياً، والباقي سيكون فسيولوجيّاً مؤذياً لجسمك أكثر من فائدته، ولن تستطيعي القيام بأي شيء مما ذكرناه لك سابقاً إذا قضيت يومك في النوم.

الأمر الأهم من هذا هو ألا تقلبي ليلك إلى نهار ونهارك إلى ليل، فهذا سيجعل جسمك يشعر بالتوتر من التغيير الحاصل ويُشعرك بالتعب والإرهاق ولن تكفيك أي ساعات نوم لتعوّضي ما فاتك خلال الليل، وستضطرين لأن تعيشي ذات التعب حين تعودين للدوام الدراسي في الجامعة أو المدرسة.

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