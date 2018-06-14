4 نصائح لتجنب الاضطرابات المعوية في أول أيام عيد الفطر

قلل من تناول الأطعمة التي تلبك الأمعاء وتزيد من حموضة المعدة

في أول أيام عيد الفطر، يحدث تغيير مفاجئ وكبير في مواعيد ونوعية الأطعمة التي يتناولها الشخص، مما يؤدي إلى إصابة العديد من الناس باضطرابات معوية والآم في المعدة قد يصاحبها انتفاخ وإسهال. كما قد يحدث حالات تسمم غذائية عدة.

لذا لا بد من مراعاة كمية الأكل ونوعيته في العيد وخاصة في اليوم الأول إلى جانب النصائح التالية، وهذه أهم النصائح التي ستساعدك على ذلك:

1- تناول الطعام ببطء لتجنب حدوث الاضطرابات والأعراض السابقة.



2- قلل من تناول الأطعمة التي تلبك الأمعاء وتزيد من حموضة المعدة، كالمقالي والمعجنات وتلك التي تحتوي على البهارات والتوابل.

3- ابدأ بتهيئة معدتك على استقبال الطعام أول يوم العيد من خلال تناول إفطار صحي وخفيف وتجنب الإفطار الثقيل.

4- لا تفرط في تناول الحلويات كالمعمول والشوكولاتة، والتي قد تؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي, واستبدالها بالفاكهة والعصائر الطبيعية.

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