نصائح لتحقيق تقدير الذات

إن تقدير الذات من الأمور المهمة في مرحلة المراهقة، لما لها من فوائد في بناء الشخصية فيما بعد، واكتساب الثقة بالنفس والتعامل بثقة ووضوح مع جميع الناس، ولهذا فإن تقدير الذات خطوة صانعة لجميع العظماء، وهي كنز المهارات الأعظم.

ويُعرف تقدير الذات بأنه «المفهوم الذاتي هو ما نعتقده عن أنفسنا، تقدير الذات هو التقييم الإيجابي أو السلبي للذات وكيف نشعر حيالها»

وحتى يتمكن الشباب والفتيات في مرحلة المراهقة من تحقيق خطوة الوصول لتقدير الذات لابد من اتباع بعض النصائح التي يقدمها عمرو عبد السلام، المحاضر والباحث في إدارة المهارات بتقنيات الـ«كوتشنج».