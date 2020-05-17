نصائح لتحقيق تقدير الذات

معوقات تقدير الذات
1- الانطباع الذاتي
وهو الانطباع والصورة التي ترى بها نفسك، وما هي الطريقة التي ترسم بها صورتك الذهنية هل هذه الصورة تعكس نجاحك أم أنك لا تشعر بقيمتك في الحياة؟.
2- المقارنات
وهي أن تقارن نفسك بغيرك، وتعقد المقارنات بين ما تمتلكه وما يمتلكه الآخرون، هذا من أكتر المعوقات الهدامة لتقدير الذات؛ لأنه يجعل الإنسان يرى نفسه أقل من غيره.
كيف نصل لخطوة تقدير الذات؟
1- مواصلة النجاح
أعطانا عالم النفس ويليام جيمس، إجابة لهذا السؤال عبر معادلة بسيطة نستطيع من خلالها رفع مستوي تقديرنا لذاتنا، هذه المعادلة تقول إن تقدير الذات يساوي النجاح، بمعنى أنه كلما أضفت إلى رصيدي من النجاحات والإنجازات والأشياء الإيجابية في الحياة، يزيد تقديري لذاتي؛ لأن هذه الإنجازات مهما كانت بسيطة فإنها تساعدنا على زيادة تقدير الذات، فلا يجب ربط تقدير الذات بالنجاحات الكبيرة فقط.
وعلى الجانب الآخر فإنه من المهم تقليل الرغبات التي تقلل تقديرنا لذاتنا وتجعلنا نرى نفسنا أقل من غيرنا.
2- ساعد غيرك
عندما يساعد الإنسان غيره في الوصول للنجاح، كان ذلك سبباً في زيادة الثقة بالنفس وتقدير الذات.
3- اعرف كنزك
إن الله أعطى لكل شخص كنزاً ثميناً، فلا يوجد شخص يشبه آخر بنسبة 100% ولهذا فإنه من المهم معرفة أن كل شخص هو النسخة الوحيدة في العالم المختلفة عن غيره، ولكن يجب على الشخص أن يصدق حدسه ويتعرف على إمكانياته ويطور مهاراته باستمرار، أي يكتشف ذاته وعند الوصول لهذه المرحلة من اكتشاف الذات حينها فقط سيصل لخطوة تقدير الذات ويستفيد بكنوز هذه المهارة.
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