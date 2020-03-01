نصائح لترتيب الأجهزة الكهربائية في المطبخ

لتسهيل القيام بمهام المطبخ الكثيرة، لا بُدَّ من ترتيب وتنظيم محتوياته، بحيث يكون أكثرها استخدامًا بمتناول اليد. وفي الآتي، طريقة ترتيب الأجهزة الكهربائيّة في المطبخ.

طريقة ترتيب الأجهزة الكهربائية في المطبخ

ترتيب الأدوات الكهربائية

• يُساهم ترتيب المطبخ، ووضع الأدوات المستخدمة بكثرة فيه بمكانها المناسب، في سُرعة الحركة والأداء.

• في شأن طريقة ترتيب الأجهزة الكهربائيَّة في المطبخ، يبدأ العمل من إخراجها من خزانة المطبخ، ثمَّ التخلُّص من الأشياء التي تشغل حيِّزًا كبيرًا من الفراغ، ولا نحصل منها على استفادة حقيقية.

ترتيب الأدوات الكهربائية

ترتيب المطبخ، ووضع الأدوات المستخدمة بكثرة فيه بمكانها المناسب، يُساهم في سُرعة الحركة والأداء

• يُستخدم دولاب في التخزين الأدوات، مع أهميَّة تنظيم هذا الدولاب.

• تتوافر في الأسواق حاويات بلاستيكيَّة منظّمة لمساحة الأدراج، فيمكن استخدامها في تنظيم الأدوات الموضوعة في الأدراج.

• ينصح بالحفاظ على أدراج الثلَّاجة، ورفوفها، مُنظَّمة دائمًا.

ترتيب الأدوات الكهربائية

الثلَّاجة بحاجة إلى مُتابعة دوريَّة، بهدف التخلص من الأطعمة منتهية الصلاحية أو الخضراوات الفاسدة

• تحتاج الثلَّاجة إلى متابعة دوريَّة، بهدف التخلص من الأطعمة منتهية الصلاحية أو الخضراوات الفاسدة.

• تُرتّب الأجهزة الكهربائيَّة، بعد القيام بتقسيمها إلى فئتين أساسيتين: تشمل الفئة الأولى، الأدوات التي تحتاج إليها ربَّة المنزل، بصورة يوميَّة. أمَّا الفئة الثانية، فهي عبارة عن الأدوات التي تُستخدم على فترات متباعدة.

• توضع الأدوات غير المُستخدمة، بصورة يوميَّة، في الخزائن العلويَّة (أو الأركان البعيدة عن متناول اليدِ). أمَّا الأدوات المستخدمة بشكل يومي، فتشغل الأماكن السفليَّة.

• يُثبَّت رفٌّ لحمل الأدوات المسطّحة، مثل: الصواني وألواح التقطيع.

• تُستخدم المساحة بين سطح قطع المطبخ العلوية والسقف لتعليق المقلاة والفوط، مثلًا.

ترتيب الأدوات الكهربائية

من النصائح: امتلاك جهاز مُتعدِّد الوظائف، بدلًا من شراء مجموعة من الأجهزة

• يُنصح بامتلاك جهاز متعدّد الوظائف بدلًا من شراء مجموعة من الأجهزة، إذ من شأن ذلك أن يُقلِّل من الازدحام.

• عند تخزين الأجهزة يجب لفّ السلك الكهربائي الخاصّ بكلّ جهاز حوله، كما يمكن حفظ التعليمات الخاصَّة بهذه الأجهزة، كالدليل الخاص بها في مكان سهل الوصول إليه، مع التخلُّص بعد ذلك من الصناديق الكبيرة لتفادي الفوضى.

• تُخصَّص كل خزانة في المطبخ لحفظ نوع معين من الأجهزة الكهربائيَّة أو الأدوات الخاصَّة بالمطبخ، ويمكن كتابة ذلك على باب الخزانة، مثلًا.

ترتيب الأدوات الكهربائية

عند تخزين الأجهزة الكهربائيَّة، يجب لفّ السلك الكهربائي الخاصّ بكلّ جهاز حوله

• هناك العديد من الأجهزة الكهربائيّة الهامَّة في المطبخ، ومنها: محضِّرة الطعام، والخلَّاط، وسخَّان الماء. علمًا أنَّ الأخير أكثر سرعةً من الموقد بعشر مرات في عمليَّة التسخين.

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