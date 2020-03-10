6 نصائح لتصحيح سلوكيات الطفل المدلل

الطفل المدلّل هو ذلك الطفل الذي لا يقبل سوى الحصول على ما يريد، إنه يغضب ويصرخ للحصول على أي شيء، فهو لم يعتَد على تقبّل الرفض.

بالطبع، يثير الطفل المدلّل غضبك كأم، فهو يعرّضك للكثير من المواقف المحرجة، ولكن كما أفسدتِه بالدلال الزائد، يمكنكِ تصحيح سلوكياته، وذلك عبر اتّباع النصائح التالية..



1- كوني متّسقة في قراراتك

أكثر ما يفسد الطفل هو الرجوع عن القرارات والمبادئ، أي إنكِ تضعين القوانين ثم تتراجعين عنها تحت ضغط الطفل. لذا عليكِ أن تكوني متّسقة في قراراتك، وتتمسّكي بالاستراتيجيات التي تضعينها للتعامل مع طفلك، حتى إن تطلّب الأمر الكثير من الوقت، تذكّري أن تنشئة طفل مدلّل استهلك منكِ وقتاً، وأن تصحيح مساره سوف يحتاج إلى وقت أيضاً، فتحلّي بالصبر وتمسّكي بالقوانين التي تضعينها.



2- توقّفي عن مكافأة طفلك على كل شيء جيد يفعله

تذكّري أن طفلك عندما يكبر، لن يجد من يكافئه عندما ينجز عملاً جيداً، لهذا لا تجعلي المكافأة هي الدافع الوحيد لطفلك لكي يؤدي فعلاً حسناً، ولكن ركزي على تنمية شخصيته بطريقة صحية بحيث تتطور دوافعه الداخلية للاتجاه نحو السلوك الصحيح.



3- لا تخافي من ردود فعل طفلك

بالتأكيد قد يواجه طفلك رفضك بالغضب والسلوكيات غير اللطيفة، وهذا قد يخيفك خاصة عندما تكونين خارج المنزل، لا تقلقي ولا تفكري في نظرة الآخرين لكِ، ركّزي فقط على تعليم طفلك كيفية التحكم بمشاعره وانفعالاته.



4- علّمي طفلك أن حبك له غير مرتبط برغباته

الطفل المدلّل ترتبط رغباته في ذهنه بالحب، أي إنه يجب عليكِ تلبية رغباته حتى يشعر بحبك له، وهنا عليكِ تصحيح فكرة طفلك عن فكرة الحب، وأن له أشكال كثيرة منها أن تمنعيه عن أشياء يمكن أن تضر صحته، أو أن تحافظي على سلامته وسلامة نموه حتى إن تعارض هذا مع رغباته.



5- توقفي عن الجدال مع طفلك

علّمي طفلك كيفية إنشاء محادثة صحية معكِ، وليس الدلال من أجل الحصول على ما يريد فحسب، فالجدال مع الطفل لا يفيد، بل يطيل مرحلة الشكوى والتذمّر.



6- كوني حازمة

سواء كنتِ تقولين نعم أم لا، يجب أن تكوني حازمة في قراراتك، ومع الوقت سوف تكتشفين التأثير الإيجابي للحزم على سلوك طفلك.