نصائح لتصميم غرف نوم خاصة للبنات

عند تصميم غرف نوم بنات 2019، يجب مراعاة المساحة المتوافرة التي تُحدّد مسار الديكور، وكيفيَّة توزيع قطع الأثاث؟ وفي هذا الإطار، يطّلع "سيدتي. نت" من مهندسة الديكور ريهام فرّان على أبرز النصائح لاختيار ديكور غرف نوم بنات 2019.

• يحلو دمج الخزانة مع الأسرَّة المُزوَّدة بجوارير، وذلك من خلال تثبيت خزانة ضخمة على كامل الجدار، وفي داخلها سرير أو سريران، وتوزَّع الجوارير بين الأخيرين. علمًا بأنَّ الطاولات الجانبيَّة غير ضروريَّة في غرف الأطفال.

• من الضروري تجنُّب خشب السنديان أو ذلك المعتّق في هذه الغرف، بل يفضَّل استعمال لون العاج، مع اختيار لون ثانوي (الزهري أو البنفسجي) بدرجات فاتحة جدًّا، وذلك لإضفاء طابع أنثوي في الغرفة.

• تُستخدم الأسرَّة التي تحتوي على جوارير بهدف التخزين، أو الأسرّة المدمجة ببعذها البعض، بحيث يسحب الثاني عند الحاجة توفيرًا للمساحة.

• يُستغلّ الجدار الذي يُقابل الخزانة والأسرّة في التخزين، وذلك لتوضيب الكمّ الأكبر من الأغراض، منعًا من انتشار "الكركبة" في الغرفة. وفي هذا الإطار، يحلو تثبيت الرفوف والصناديق بالطول والعرض، مع تخصيص رفّ للدراسة مُزوَّد بكرسي وثير. ويمكن تثبيت مرآة على إحدى درف خزائن الجدار، أو مرآة طويلة مُتحرّكة.

• يحبَّذ توزيع قطع السجاد صغيرة الحجم لسهولة تبديلها، أو تغطية الأرضية بـ"موكيت" فاتح، على أن توزَّع عليه قطع السجاد بلون داكن.

• يحلو تصميم ديكور جبس على السقف، أو ديكور خشب في وسط السقف فيه "سبوتات" إلى اليسار واليمين، وفي الوسط تتدلَّى ثريَّا عبارة عن جبل معلَّق فيه أحد الأشكال الهندسية.

• يمكن استعمال الستائر التي تُفتح يمينًا ويسارًا، وعبارة عن "فوال" شفَّاف باللون الزهري الفاتح أو الأبيض المعرّق بلون مستخدم في الغرفة، أو يمكن اختيار الستائر على شكل "رول" متوافرة بآلاف النقوش.

• يجب اختيار المقابض من "الستاينلس ستيل" أو الـ"كروم" بلون الفضَّة، وبأشكال بسيطة.

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