نصائح لتعزيز إبداعك وجمالك في المنزل

السيدة التي تبحث عن طريقة مثمرة لقضاء الوقت أثناء وجودها في المنزل، نشاركك 5 نصائح مفيدة لتطبيقها تمنحك الراحة خلال وجودك في المنزل، وذلك من أجلتحقيق الاستفادة القصوى من وقتك الثمين وأنت في الداخل!

إبدئي يومكِ مع واحدة من العديد من جلسات تمارين اليوغا المتوفرة على شبكة الإنترنت، ما يمنحك لمسة من السلام الداخلي. وأخيراً أتقني تمرين المثلّث! بعد ذلك، جهّزي نفسك وأبعدي سجادة اليوغا واستمتعي بعالم Zen. سوف تحصلين على الراحة وتشعرين بالانتعاش تماماً.

أجري تغييرات شاملة في غرفتك. لا داعي لشراء غرفة نوم جديدة، فقط غيّري كل شيء من حولك واعملي على إدخال تعديلات على الغرفة. أجري بعض التسوق عبر شبكة الإنترنت واجلبي بعض الأكسسوارات التكميلية ووزّعيها في الأرجاء مثل إناء زهور وشموع بالإضافة إلى لوازم أخرى تناسب غرفة نومك. وفي نهاية المطاف، سوف تشعرين أنك تعيشين ضمن مساحة مختلفة.

ولكي تستكملي هذه الجولة الصغيرة من التجديد، ابحثي عن "بيكاسو" القابع في داخلك وأخرجي لوحة الكانفاس وأطلقي العنان لروح الإبداع لديك. ابحثي عن الإلهامات المتنوعة عبر المواقع الإلكترونية وارسمي بعض الأشكال الرائعة التي تتناسب مع شكل غرفتك.

أثناء وجودك في المنزل، من المهم جداً الاستمرار في اختيار المأكولات المناسبة والمريحة! فالنهوض والتنقل في المطبخ من أجل إعداد شيء لكي تأكليه، هي دائماً فكرة صائبة. جرّبي المكوّنات والنكهات المتنوعة مع عدد لا يُحصى من الوصفات اللذيذة الموضوعة تحت تصرّفك في العديد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

احصلي على بعض العناية بنفسك مع لصاقات الفحم للتنظيف العميق للمسام من "بيوريه" فإن انسداد المسامات ليس ممتعاً أبداً، خصوصاً عندما تدركين أن لديك الوقت الكافي لتنظيفها! لذا، ما عليك سوى استخدام لصقات المسام من بيوريه الغنية بالفحم الطبيعي الذي يعمل كالمغناطيس. ففي بضع خطوات بسيطة وفي غضون 10 دقائق، فإن هذه اللصقات السوداء سوف تستخرج الأوساخ العميقة والزيوت والرؤوس السوداء، تاركة البشرة منتعشة ونظيفة.

اعتني بنفسك أولاً، ولا تنسي إضافة لصاقات الفحم للتنظيف العميق للمسام من "بيوريه" إلى لائحة التسوق الخاصة بك، والمتوفر في المتاجر الكبرى ومحلات السوبرماركت، بما في ذلك كارفور وتعاونية الاتحاد واللولو وسبينيس.