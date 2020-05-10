هل شعرك يتساقط عند الاستحمام؟

الشعر الصحي والجميل يمنح الثقة للسيدة، حيث يتعرض الشّعر بمختلف أنواعه كالدهني والجاف والناعم والمجعّد وغيرها من الأنواع للعديد من المشاكل التّي تفقده المظهر الصّحي والجميل كجفاف الشّعر أو تساقطه وغيرها من المشاكل.

ويعتبر تساقط الشعر إحدى خدع الطبيعة الأشدّ قسوة، فبعد أن يكتمل نمو شعرنا، ونبدأ بالتعود على شكله، يتخلى عنا ويتساقط بعيدًا في المغسلة وعلى المشط وفي كل مكان تقريبًا.

ويمكن أن يرتبط تساقط الشعر بعدة عوامل أهمها (التقدم في العمر، الجينات، التغيرات الهرمونية، التوتر والضغط النفسي، والصحة السيئة)، يمكن أن يكون سبب تساقط الشعر أيضاً تناول الأدوية والتي تترك بعضها آثاراً جانبية على الوظائف الحيوية خصوصًا نمو بصيلات الشعر.

كذلك من المحتمل أن يكون السبب الدخول في دورة تساقط ونمو الشعر، والتي يتجدد من خلالها الشعر. وبشكل عام، نفقد في المعدل كمية من الشعر كلّ يوم عند الاستحمام.

يقول خبراء الصحة، بأننا عندما نتجاوز سن 20 سنة، يبدأ شعرنا بالتساقط بواقع 40 إلى 100 شعرة في اليوم. حيث يصغر حجم بصيلات الشعر أكثر وأكثر كل سنة. هذا التخفيف التدريجي للشعر ليس أمرا رائعا، ولكن ذلك لا يعني بأننا سنصاب بالصلع، لأن ما يتساقط من الشعر، ينمو بدلا منه شعر جديد. إذا كان الشعر كثيفا فقد لا نلاحظ اختلافا كثرا في كمية الشعر . أما إذا كان الشعر خفيفا فقد تلاحظين تساقط الشعر عند الجبهة وعلى الجوانب.

إذا كنت تعانين من تساقط حاد للشعر، يفضل زيارة الطبيب الاختصاصي لمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحالة.

نصائح ومحاذير للحفاظ على الشعر:

• استعملي شامبو من مكونات طبيعية.

• اتركي الشعر يجف في الهواء الطلق بعد ضغطه بين طيات منشفة جافة.

• استعملي الزيوت المعروفة بتغذيتها للشعر.

• تجنبي شد الشعر إلى الخلف بشكل دائم.

• تجنبي استخدام كريمات وملطفات الشعر بشكل مستمر ومكثف.

• تجنبي استخدام المواد الكيماوية، مثل الصباغات، والأدوية المستخدمة للتفتيح، ولفرد الشعر أو لفه لأنها تسب الضرر للشعر.

• تجنبي تمشيط الشعر عندما يكون مبللا لأن ذلك يساهم في شد الشعر وقطعه.

• تجنبي تجفيف الشعر مباشرة بالمجفف الكهربائي الذي يضعف الشعر ويقصفه.

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