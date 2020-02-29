نصائح لتعليم طفلك قواعد الانضباط

تربية الطفل تحتاج إلى اعتماد قواعد وقوانين للانضباط، ووضع هذه القواعد من مهمتك كأم، حيث تحددين من خلالها ما هو مسموح، وما هو ممنوع، والعواقب التي تقع على الطفل عند كسر هذه القواعد.

الكلام يبدو أسهل بكثير من التطبيق، ولكن يجب أن تعلمي أن الالتزام بتطبيق القواعد لا يقل أهمية عن وضع هذه القواعد، ما يجعلكِ تفكرين في كيفية مساعدة نفسك على الالتزام بها. وأهم عامل مساعد هو أن تتحلّي بالحكمة والعدل. وفيما يلي 4 نصائح تساعدك على تطبيق قواعد الانضباط على طفلك بحكمة وعدل:



1- شاركي طفلك القواعد بالتفصيل

قبل أن تطبّقي القواعد على طفلك، عليكِ مناقشته وشرح القواعد له بالتفصيل، وما تتوقعينه منه، وعواقب كسر أي من هذه القواعد، فوجود قواعد واضحة للطفل، يحميكِ من الوقوع في فخ التسرع وتطبيق عقوبة غير مناسبة للخطأ نتيجة التوتر أو الانفعال.

يمكنك كتابة القواعد الخاصة بكِ في كتيّب، وطبعه وتوزيعه على أفراد أسرتك، ثم الرجوع إليه عند كسر أي قاعدة.



2- تمسّكي بالقواعد

لا تغيّري القواعد الخاصة بكِ من أجل حدث عارض قدر الإمكان، بالطبع قد تكتشفين أن أحد القواعد لا تعمل جيداً مع طفلك، فإذا كنتِ تظنين أنه يجب إجراء تغيير لهذه القاعدة، عليكِ توضيح سبب فعلك ذلك لطفلك، كما يمكنكِ الاستعانة به في إجراء التعديلات، وستستفيدين من اقتراحاته.



3- التزمي بفرض القواعد

ما دام طفلك قد اطلع على القواعد والقوانين، وأنه يعرفها بوضوح، فاحرصي على الالتزام بفرضها عليه مهما كان الموقف، فقد يعترض أو يحاول استدرار عطفك من أجل تجاوز أو كسر القواعد، فلا تسمحي بهذا أبداً، واعلمي أن السماح بكسر القواعد مرة، يعني فتح الباب لكسرها طول الوقت.



4- لا تغضبي

تذكّري أنكِ تمثلين دور القاضي مع طفلك، أنتِ فقط تطبّقين القوانين التي وُضعت والاتفاق عليها من البداية، فلا داعي للغضب أو الصياح في وجه طفلك، وإذا أبدى رغبته في الجدال، استمعي لوجهة نظره، واشكريه على إسهاماته، ثم طبّقي القواعد بهدوء.

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