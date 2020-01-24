نصائح لتكوني جذابة ومثيرة بنظر زوجك

كيف اكون جذابة في نظر زوجي كثير من الرجال يشتكون بسبب تحول زوجاتهم بعد فتره من الزواج والولادة، فتكون كائن آخر، وتكون مختلفة عن تلك الأنثى التي اختارها قلبه وتزوجها، وسبب ذلك أن المرأة تكون بعد ولادة الأطفال مهمله في نفسها، فلابد أيتها المرأة أن تقفي وقفة تبدئين في محاسبه نفسك، ولابد أن تتغيري لان الزوج يريد زوجته أجمل نساء الكون وهذا حق من حقوقه

فاسألي نفسك كيف أكون أنيقة وجميلة في عين زوجي، هل لأني أصبحت أما؟ فالإجابة لا بالتأكيد عليك أن تدخل عالم الموضة والأناقة وتضعي لنفسك نظام معين في اللبس أمام زوجك، وفي هذا المقال ماميتو ستساعدك في بعض الأشياء التي تجعلك أمام زوجك جميله.