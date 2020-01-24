نصائح لتكوني جذابة ومثيرة بنظر زوجك

أشياء تجعلك أكثر جاذبية أمام زوجك
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أيتها المرأة ابذلي كل جهدك حتى تكوني جذابة لنفسك ليس فقط جذابة للرجال، وتستطيع أن تكوني هكذا عندما تكوني رقيقة في أسلوب كلامك الخاص، ولا تكوني مصطنعة بأن تقومي بتقليد أحد الفنانين، وأن تجعلي احترام الناس لكي شيء أساسي فلا ترتدي الملابس الفاضحة لكي تكوني جذابة.
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حاولي أن تتمتعي بجسم جذاب رشيق وليس بشرط أن تكوني مثل عارضات الأزياء والممثلات ولكن كوني أنثي فالرجل يحب المرأة النشيطة التي تحافظ على جسمها.
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إذا كنت تملكين طابع سيء حاولي أن تقومي بتغير هذا الطابع تطوري من نفسك فالرجل لا يحب المرأة ذات الطابع السيئ، فهو يميل إلى المرأة التي تتمتع بشخصية محبوبة من الجميع، فبدأ في تصفح المجالات وابحثي عن كيف تغير طبعك هذا.
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دائمًا حاولي أن تغيري من نفسك وتجعل نفسك متجددة دائمًا أمام زوجك، الألوان شيء مهم جدًا في جاذبيتك، حاولي دائمًا تغير من لون لبسك الذي اعتاد عليها زوجك، أو تقومي بتغير لون شعرك فتكون أمامه متجددة.
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دائمًا حافظي على نظافة ملابسك الداخلية، فهي تعطيك المظهر الجميل أمام زوجك، وتعمل على رسم جسمك وتعطيك جاذبيه رائعة، قومي بلبس حمالة الصدر المبطنة إذا كنت ممن لديهم صدر صغير، وارتدى أيضًا المشداّت التي تكون الخصر والمؤخرة.
كيف اكون جذابة في نظر زوجي
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دائمًا عندما تكوني خارجه معه تكوني نظيفة وملابسك انتقه واهم شيء حذائك بك أنيق ونظيف، ولا يكون قديم أو غير لائق، لأن الحذاء النظيف يعطى ثقة ويجعلك تمشي باستقامة.
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أيضًا دائمًا حافظي على نظافة أسنانك قومي بغسلها يوميا لكي تصبح ناصعة البياض، وأيضًا لكي يصبح رائحة فمك ذكية وجذابة.
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أهم شيء الاهتمام بالشعر وتكوني دائمًا حريصة على نظافته، وتقوم باختيار التسريحة التي تكون مناسبة لكي كي تعطيك مظهر رائع وجذاب وتشعر فيها بالراحة، ولكن لا تقومي بوضع اللمعة والجل أو الزيوت فهذه الأشياء في معظم الأوقات تعطي الشعر مظهر غير لائق.
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قومي باختيار الملابس المناسبة لكي فلا تقومي باختيار الملابس التي لا تليق بكى، مثلًا إذا كنني فتاه قصيرة فلا ترتدي ملابس طويلة فأنه يعطيك مظهر غير رائع أبدًا، وان كنت تعانى من السمنة أو الوزن الزائد لا تقومي بلبس اللون الأبيض فهو يجعلك تبدو أكثر سمنة.
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واهم شيء أسلوبك في الكلام، لابد أن يكون أسلوبك في التحدث بصوت هادئ وواضح ومنخفض، وحاولي ألا تكون مصطنعة.
أفكار أخرى لكي تكوني مثيرة أمام زوجك
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دائمًا حاولي أن تتحدثي برقه ويكون في كلامك نوع من أنواع الإغراء ولكن دون المبالغة حتى تظل بشخصيتك ولا يشعر انك تصطنعين، دائمًا قومي بإضافة الكلمات الرومانسية إلى كلامك فسوف تضيف في علاقتكم الكثير من التجدد والحب.
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دائمًا كوني متذكرة أن زوجك طفل صغير وأكثر شيء يحبه هو الاهتمام دائمًا كوني مهتمة به، حين يرى هذا الاهتمام ستجدينه لا يستطيع العيش بدونك وبدون حبك له، حتى وإن لم يبوح لك هذا بالكلمات سيظهر عليه.
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كوني حريصة دائمًا على إرسال الرسائل النصية له كل فتره تعبري فيها عن حبك الشديد له.
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قومي بعمل مفاجأة له ضعي ورقه على مرآة الحمام فيها كلام الحب كل صباح، وحاولي دائمًا أن تجددي هذه العبارات حتى لا يشعر بالملل السريع، فمثلًا تقولي له: "انأ احبك أنت فقط ولا أحب احد سواك" "أنت أغلى شخص في حياتي" إلى غيره من العبارات التي لا تكون متكررة، لان الفكرة انك تريد أن تفعل أشياء غير متوقعة لتفاجئه وتثيره.
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دائمًا كوني متعطرة أمام زوجك فلا تهملي العطور في علاقتك الزوجية، بالرائحة الرائعة تجذبين زوجك وتثريه على الفور وأنشطة مخيلته، وينتج عن ذلك أن يصبح يرغب بك، دائمًا حافظي على اختيار العطور التي تنال إعجاب زوجك والتي يحبها ودائمًا يثنى عليها.
نعومة جسمك
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من الأشياء المهمة التي يجب أن تحرصي عليها دائمًا أن تهتم بنعومة جسمك وهناك العديد من الوصفات التي تساعدك في نظافة جسدك مثل: تقومي بإحضار صابونه دوف وأيضًا زيت الأطفال وملح الحليب الذي يساعد على نعومة الجسم، وقومي بخلطهم جميعا في إناء واضعيه على جسمك خاصة المناطق التي تشعري فيها بالخشونة والنتيجة سوف تبهرك.
نظافة اليد والرجل
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الزوج يهتم بكل تفصيلة فبكى فدائمًا اعتني بنظافة أظافر يدك ورجلك وقومي بترطيب، قومي بوضع الفازلين الطبي عليهم لأنه يحافظ على النعومة ويعطى لها ترطيب عميق، وأيضًا لا تنسي عمل باد كير كل فتره.
لبس الخلخال
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قومي بلبس الخلخال أمام زوجك فهو يعطى مظهر جذاب للرجل وعند المشي أمام زوجك ستلاحظين إعجابه به.
قومي بإزالة الشعر الزائد
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إزالة الشعر من الأشياء المهمة جدا فالرجل لا يحب المرأة المشعرة لأنه حينها يشعر كأنها رجل لا تفرق عنه شيء، احرصي دائمًا على إزالته بأي طريقه أنتي معتادة عليه ومن أفضل الطرق هو إزالته بالحلاوة وأنتي كنت تشعري بألم عند العمل به قومي بوضع مخدر موضعي وابدئي في أزاله الشعر.
الكلام الناعم
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احرصي دائمًا على عدم الكلام بسرعة ولا تجادلي كثيرًا دائمًا وكلمية بكل هدوء ويكون ألفاظك واضحة وأيضًا يكون صوتك خافض حتى يقوم زوجك بالتركيز على شفاهك فتثيرة.
حركات طفولية
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الزوج دائمًا يفضل المرأة الدلوعة التي تتصرف معه مثل الأطفال، فتكلم معه بدلع فتكوني عنده طفلته المدللة.
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قومي بارتداء الملابس التي تكون للفتيات المراهقات، وأيضًا الألوان الزاهية وأكثري من اللون الأحمر.
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صعب بعض الإكسسوارات على شعرك مثل الأطفال كالفراشة، أو بعض الماسكات الرائعة.
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ضعي على أظافرك طلاء بألوان جميله وقومي بوضع كريستالات ورسومات جميله عليه.
نصائح كيف اكون جذابة في نظر زوجي
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احرصي دائمًا تجنب شرب المواد التي تحتوي على الكحول، وأيضًا عدم الإفراط في تناول المنبهات، مثل القهوة وابتعدي كل البعد عن التدخين أو قومي بتقليله إلى أقصى حد قدر المستطاع.
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قومي بتناول الأطعمة التي يسهل هضمها، حتى لا تصابين بالإمساك المزعج.
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قومي يأكل الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة فهم مفيدان جدًا للبشرة يعطي للبشرة الإشراق الجميلة الرائعة ويعطى لها لمعان طبيعي.
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احرصي على البعد عن المأكولات التي تثير جهازك الهضمي وخاصة القولون وتجعلك تتألمي من الوجع تناول فقط الأطعمة التي تمنحك الراحة والصحة الجيدة.
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اهتم دائمًا ببشرتك قومي بتغذيتها عن طريق وضع الكريمات والمرطبات الخاصة بها والتي تلاؤمها تقومي بتدليك بشرتك بهذه المنتجات، بشرط أن تستمر على هذه المنتجات لفترة حتى تحصلي على نتائج مذهلة.
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حاولي ألا تتعرضي لتقلبّات الجوّ المفاجئ، فلا تقوم بالخروج من الجو الدافئ إلى الجزائر البارد فجأة دون عمل اى احتياطات، وأيضًا عدم الخروج من جو شديد البرودة إلى جو دفيء شديد فيمكن أن تصيبك بالمرض وبشرتك تصيب التشقق.
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