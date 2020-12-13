للمرأة العاملة: هذه النصائح لتكوني جذابة

وهناك أساليب ونصائح إن اتبعتها المرأة فإنها يمكن أن تحقق الجاذبية المكتسبة، التي لا تقل أهمية عن تلك المتأصّلة.

أساليب تجعل المرأة جذابة

- إذا أهملت المرأة نفسها، فإنّ الجاذبية تزول حتى وإن كانت متأصّلة.

- إنّ الناس ينجذبون بطبيعتهم إلى المرأة التي تعرف كيف تعبّر عن نفسها بأناقة وأنوثة، موضحين أنّ جمال الصوت يعتبر من أحد

العناصر المهمة في جاذبية المرأة.

- المرأة تستطيع التحكّم بطبقة صوتها أكثر من الرجل. ولذلك، تعرف المرأة إطلاق نبرات صوت تنمّ عن أنوثة. خاصة أن الرجال يفضّلون الصوت الناعم والحاد للمرأة

- العطر النسائي يمثل أيضاً أحد عناصر الجاذبية في المرأة، ولكن يجب عدم المبالغة في ذلك، لأنّ الرائحة الشديدة للعطر قد تكون مزعجة ومثيرة للحساسية. وطبقاً لنسبة 85 في المائة من الرجال المشاركين في الاستطلاع، فإنّ لمسة خفيفة من العطر النسائي تمنح المرأة جاذبية كبيرة.

- كما أن روح الدعابة والمرح يعتبران في غاية الأهمية للحفاظ على جاذبية دائمة للمرأة، فإن نسبة 95 في المائة من الرجال المشاركين في استطلاع الرأي أكّدوا أنهم لا يحبّون المرأة التي لا تتمتّع بروح الدعابة والمرح.

صفات يفضلها الرجل في المرأة

هناك كثير من الصفات التي يفضّل الرجل وجودها في المرأة، والتي تكون مشتركة لدى الكثيرين، وهناك بعض الصفات التي يستطيع الرجل أن يحكم على المرأة من خلالها، والتي من أهمها:

- المرأة الحنونة

الرجل دائماً في حاجة للرعاية والحنان، مهما كبر وزاد عمره، فحاولي دائماً أن تهتمي به وتملكي قلبه بخوفك عليه ورعايتك له، ولكن لا تزيدي عن المعقول فتخنقيه باهتمامك.

- المرأة الناضجة والمتحدثة

ينجذب الرجل دائماً نحو المرأة الناضجة التي تبهره بقوة تفكيرها، والتي تستطيع مناقشته ومشاركته الحديث، فلا تجعلي أكثر اهتمامك الماكياج والملابس.

- الأنثوية بالشكل والطبع:

المظهر الخارجي من أكثر الأمور التي تجذب الرجال، حيث ينجذب الرجل نحو أنوثتك ورقتك فابتعدي عن الأزياء الرجالية والفضفاضة قدر الإمكان، ولا تعتمدي أيضاً على الماكياج الصارخ، الذي يطغى على جمالك الطبيعي.

- المرأة المرحة

الرجل بطبعه طفل صغير، يهوى المرح والضحك، وزيادة المسؤوليات قد تنسي عزيزتي المرأة الجزء المرح فيك فتصبحين مملة أو جادة زيادة عن اللازم.

- الثقة بالنفس

حاولي أن تظهري قدرتك دائماً، وأن تكوني حقاً واثقة في نفسك، وفي أسلوبك وطريقتك الخاصة في الحياة.

- المرأة المستقلة

يفضل الرجل المرأة التي لها حياة خاصة منفصلة تماماً عنه، كثير من النساء يقعن في خطأ أن يجعلن الرجل محور حياتهن ومصبّ كل آمالهن وأحلامهن، مما يقلل من شأنهن في أعين الرجال، كما يزيد من المشكلات لأنك تخنقينه باهتمامك الزائد وفراغ حياتك.

- المرأة الصادقة والمخلصة

كوني مخلصة وصادقة دائماً ولا تكذبي على الرجل، حتى في الأمور الصغيرة، حتى يستطيع ائتمانك على شرفه وماله، برهني له على أنك المرأة المستحقة لأن تحمل اسمه وأن تربّي أطفاله على مكارم الأخلاق.

- المرأة المنفتحة

لا يحب الرجل المرأة شديدة التحكم التي ترفض أن تغير أي شيء فيها، من أجل الرجل الذي تحب، فالرجل لا يريد المرأة التي ترفض أن تحرك شيئاً من مكانه، قامت الدنيا ولم تقعد، فكوني متساهلة، مرنة في التعامل معه.

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