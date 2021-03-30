نصائح لجعل زوجك سعيداً في حياته معك!

السعادة إن هيمنت على عش الزوجية ساد الإطمئنان وعم الآمان لكل من يسكنه ؛ الزوج والأبناء معا ، وأنت كزوجة مسؤولة عن سعادة زوجك وأهل بيتك إلى حد كبير.

ولضمان أن تظل علاقتك بزوجك قوية وأن تستمر علاقتك به سلسة وعذبة، يجب أن تجدي طرقاً لإبقاء نفسك سعيدة وشريكك أيضاً بدلاً من التعامل مع زوج غير سعيد، مما قد يجعل حياتك الزوجية بائسة...هناك الكثير من الطرق، نقدم نصائح لإسعاد زوجك وجعل زواجك يزدهر بأفضل طريقة ممكنة وفقاً لـinspiringtips:

كوني مليئة بالسعادة

كوني زوجة سعيدة. إذا كنت تريدين أن تجعلي زوجك سعيداً، فيجب أن يكون لديك قلب مليء بالسعادة. لن يكون سعيداً إذا كنت دائماً مصابة بالاكتئاب والغضب والإحباط في الحياة. لذلك كوني أكثر إيجابية وبهجة. تخلصي من الأشياء التي تجعل قلبك حزيناً، مثل الغضب والاستياء والمرارة. املئيها بالأمل والشكر والفرح بدلاً من ذلك.

اجعلي زوجك المسؤوول وتوقفي عن التذمر

دعي زوجك يأخذ عجلة تحريك زواجك. سيجعله يشعر أنك تثقين به وتعتمدين عليه. سوف يمنحه أيضاً إحساساً بالمسؤولية والهدف والاتجاه في الحياة.

و توقفي عن التذمر.. إذا كنتِ تعتقدين بأن التذمر سيساعد زوجك على أن يصبح شخصاً أفضل ويجعل زواجك ينمو، فأنت تعتقدين أنه خطأ.

الزوجة المزعجة هي كابوس كل زوج. إذا كنت تريدين أن يفعل زوجك شيئاً ما أو يغيره، فتوقفي عن إخباره باستمرار وإرغامه على فعل ذلك. سيجعله التذمر يشعر وكأنه شخص ميؤوس منه. ستجعلينه أسوأ وستضيع جهودك. إذا كنتِ تريدين أن يتغير زوجك، اجعليه سعيداً بدلاً من إزعاجه. اجعليه سعيداً بإعطائه الأمل. ثقي به ودعيه يقوم بطريقته الخاصة. فقط استمري في العمل على نفسك في صمت لتكوني شريكة أفضل لزوجك وأن تلهميه لفعل الشيء نفسه.

احترمي زوجك وكوني لطيفة

عاملي زوجك كرجل وأب لأولادك. لا تقللي من شأنه أمام أصدقائك وأطفالك وغيرهم. اطلبي نصيحته عندما تتخذين قراراً. استمعي إليه عندما يقول شيئاً واهتمي بأفكاره وآرائه. الاحترام من أهم الأشياء التي ستحافظ على حياة زواجك وصحته.

كوني لطيفة مع زوجك...عندما يخطئ زوجك أو يقصر عن توقعاتك، لا تغضبي بسهولة وتكوني قاسية معه؛ لتجعلي زوجك سعيداً، كوني مراعية له. كوني أفضل صديق له يعرفه ويفهمه أكثر بالصبر والمحبة والتفاهم.

لا تدعي الغرور يدخل قلبك

لا تصنعي حوائط تمنع زوجك من التواصل معك عندما تكونين غاضبة منه. الجدران التي تبنينها ستجعل كليكما يعاني إذا كنت تريدين أن يكون زوجك سعيداً كل يوم، فكوني منفتحًة دائماً عليه وتحدثي معه حول شكواك ومشاكلك.

الكبرياء هو أحد الأسباب الرئيسية لفشل العلاقات. تخلصي من الكبرياء بقبول التواضع. كوني متواضعه لتسامحيه، واعترفي بأخطائك.