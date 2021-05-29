نصائح لجعل طفلك ينام طول الليل!

يعتبر النوم من أهم أسباب النمو الصحي والسليم للطفل، كما أنه يحقق له التوازن النفسي والعصبي، ولذلك يجب أن تتعرفي على طرق هامة بخصوص نوم الطفل الطويل والمتواصل خصوصاً في مرحلة المهد "السنة الأولى والثانية من عمر المولود"



لا تهرعي للطفل بمجرد أن يبكي

بمجرد أن يبكي ويستيقظ من النوم، فيجب أن تهرعي له وتهزي سريره أو تحتضنيه، وهذا الاعتقاد ليس له أي أساس من الصحة لأن المولود ينام على شكل دورات متقطعة أي أنه ينام لمدة طويلة ثم يستيقظ لدقيقة أو دقائق، ويبكي ثم يعاود النوم وحده من دون تدخلك، ولكن في حال تدخلك؛ لكي يعاود النوم كما تتعارف الأمهات "أن تردي عليه نومته"، فهو سوف يتعود على ذلك الأسلوب، أتركيه يبكي وسوف يعاود النوم مالم يكن بحاجة لتغيير الحفاض أو الرضاعة، أو شرب الماء لاحقاً.



التجول بالطفل الرضيع بالسيارة

الفكرة الطريفة لكي ينام الرضيع بسهولة فهي الخروج بالرضيع في السيارة والقيام بجولة سريعة؟

كما يمكن أن ينام أثناء تجولك معه في الشارع سواء كان محمولاَ بين ذراعيك أو في عربته.

تشير الدراسات أن هذه الأصوات تشعر الرضيع بالطمأنينة، وكذلك تساعده على العودة لأجواء الرحم، فهو كان يسمعها وهو في بطنك.



تدليك الرضيع