لا تخلو حياة أي زوجين من بعض الخلافات أو المشكلات التي يمر بعضها بشكل عارض بين الشريكين والتي قد تعود في معظمها الى العصبية وسرعة اتخاذ القرار لكنها مع الوقت تتحول إلى مشاكل أكبر تؤدي إلى انكسار التواصل النفسي والروحي بين الزوجين وربما تؤدي في نهاية المطاف إلى الانفصال لذا لا بدّ من إيجاد طرق أو سبل لحل تلك الخلافات ضمن سلسلة خطوات عملية من السهل تطبيقها، وفيما يلي نقدم لكم مجموعة نصائح سحرية لحل الخلافات الزوجية بذكاء:

نصائح لحياة زوجية سعيدة

- تجنب أن تكون عدوانياً أو شديد اللوم أو الصراخ فكل تلك الأمور لن تحل المشكلة بل لن ينتج عنها سوى استفزاز زوجتك فتصرخ هي الأخرى.

- إعطاء الطرف الآخر الفرصة لإبداء الرأي والدفاع عن نفسه إذا أخطأ فالإنسان خطّاء.

- ابتعد عن السباب والأوصاف غير المهذبة ولا تصف زوجتك بأي وصف سلبى مثل الكسولة باردة المشاعر وغيره، فكسر حاجز الاحترام سيسبب مشاكل كبرى.

- التماس العذر للطرف الآخر ومراعاة ظروفه والوقوف معه بمشكلاته وتخفيف كل الضغوط عنه.

- الصمت وعدم النقاش في المشكلة ليس حلاً سليماً فهي فكرة غير مجدية فعند حدوث مشكلة أو غضب من أحد الطرفين يجب عليكما النقاش بكل هدوء.

- التسامح والعفو من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها كلا الزوجين لتكون حياتهما خالية من المشاكل والصعوبات.

- كن صادقاً مع نفسك أولاً وتعرف على حقيقة مشاعرك واطلب ذلك من زوجتك أيضاً لأن هذا يسهل عليكما النقاش والتفاهم والوصول لحلول سليمة.

- اسمح لها ولنفسك ببعض الخصوصية والحرية ليكن لكل منكما أنشطته الخاصة وأصدقاؤه، فهذا ينمي ثقة كل منكما بنفسه.

- اختر الوقت المناسب للنقاش والكلام حول أي مشكلة تؤرقكما ولا تؤجل مناقشة مشكلة حدثت حتى حدوث مشكلة أخرى.

- لا تتشاجرا أو تتناقشا في أمور مهمة فيها خلاف بينكما أمام الصغار ولا تشركاهم في خلافاتكما ولا تسمحا لأصواتكما بأن تصل إليهم مهما كان.

- حافظا على خصوصياتكما إلا لو تفاقمت المشكلات بشكل كبير وقتها يمكن اللجوء إلى شخصٍ كبير ذي خبرة.

- اختر التوقيت المناسب للحديث، حتي وإن لم يكن هناك توقيت مناسب، يمكنك خلق اﻷجواء للمناقشة.

- لا تستحضر كل الخلافات القديمة أمام عينيك، طالما أغلقت هذه الصفحة والأمر مرّ بسلام .

- من الطبيعي أنّ لكل شريك طباعاً خاصة قد تكون مستفزة لكن يجب أن يصبر كل طرف على شريكه للمحافظة على استمرارية الحياة.

- التسامح والعفو من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها كلا الزوجين لتكون حياتهما خالية من المشاكل والصعوبات.

- المبادرة الطيبة بالصلح والتقرب للطرف الآخر من خلال الاعتذار وعدم العودة لما يسبب المشكلة بينهما.

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