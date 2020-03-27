نصائح سحرية لحل الخلافات الزوجية بذكاء

نصائح لحياة زوجية سعيدة
- تجنب أن تكون عدوانياً أو شديد اللوم أو الصراخ فكل تلك الأمور لن تحل المشكلة بل لن ينتج عنها سوى استفزاز زوجتك فتصرخ هي الأخرى.
- إعطاء الطرف الآخر الفرصة لإبداء الرأي والدفاع عن نفسه إذا أخطأ فالإنسان خطّاء.
- ابتعد عن السباب والأوصاف غير المهذبة ولا تصف زوجتك بأي وصف سلبى مثل الكسولة باردة المشاعر وغيره، فكسر حاجز الاحترام سيسبب مشاكل كبرى.
- التماس العذر للطرف الآخر ومراعاة ظروفه والوقوف معه بمشكلاته وتخفيف كل الضغوط عنه.
- الصمت وعدم النقاش في المشكلة ليس حلاً سليماً فهي فكرة غير مجدية فعند حدوث مشكلة أو غضب من أحد الطرفين يجب عليكما النقاش بكل هدوء.
- التسامح والعفو من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها كلا الزوجين لتكون حياتهما خالية من المشاكل والصعوبات.
- كن صادقاً مع نفسك أولاً وتعرف على حقيقة مشاعرك واطلب ذلك من زوجتك أيضاً لأن هذا يسهل عليكما النقاش والتفاهم والوصول لحلول سليمة.
- اسمح لها ولنفسك ببعض الخصوصية والحرية ليكن لكل منكما أنشطته الخاصة وأصدقاؤه، فهذا ينمي ثقة كل منكما بنفسه.
- اختر الوقت المناسب للنقاش والكلام حول أي مشكلة تؤرقكما ولا تؤجل مناقشة مشكلة حدثت حتى حدوث مشكلة أخرى.
- لا تتشاجرا أو تتناقشا في أمور مهمة فيها خلاف بينكما أمام الصغار ولا تشركاهم في خلافاتكما ولا تسمحا لأصواتكما بأن تصل إليهم مهما كان.
- حافظا على خصوصياتكما إلا لو تفاقمت المشكلات بشكل كبير وقتها يمكن اللجوء إلى شخصٍ كبير ذي خبرة.
- اختر التوقيت المناسب للحديث، حتي وإن لم يكن هناك توقيت مناسب، يمكنك خلق اﻷجواء للمناقشة.
- لا تستحضر كل الخلافات القديمة أمام عينيك، طالما أغلقت هذه الصفحة والأمر مرّ بسلام .
- من الطبيعي أنّ لكل شريك طباعاً خاصة قد تكون مستفزة لكن يجب أن يصبر كل طرف على شريكه للمحافظة على استمرارية الحياة.
- التسامح والعفو من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها كلا الزوجين لتكون حياتهما خالية من المشاكل والصعوبات.
- المبادرة الطيبة بالصلح والتقرب للطرف الآخر من خلال الاعتذار وعدم العودة لما يسبب المشكلة بينهما.
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