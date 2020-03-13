5 طرق لفسخ الخطوبة بدون مشاكل

تواجه بعض الفتيات بعض المشاكل أثناء فترة الخطوبة، مما يجعلهن يفكرن في فسخ الخطوبة، نتيجة الشعور بعدم التوافق أو الراحة مع الطرف الآخر.

وقبل فسخ الخطوبة، يجب التفكير جيداً في الكلمات الذي سيتم استخدامها لإنهاء هذه العلاقة، حتى لا يتعرض الطرف الآخر للإحراج.

وإن كنتِ في حيرة حول الطريقة المناسبة لفسخ خطوبتك بدون مشاكل، نعرض لكِ بعض النصائح للتعامل مع خطيبك في هذا الموقف.



1- الوضوح

في حال قررتي فسخ خطوبتكِ، يجب عليكِ أن تخبري خطيبك بقرارك بشكل واضح، دون التمهيد له بتصرفات قد تثير غضبه أو تتسبب في زيادة المشاكل، مثل تجاهل مكالماته الهاتفية أو رفض مقابلته، أو التظاهر بانشغالك، لأن ذلك سيزيد حدة التوتر بينكما.



2- التحدث عن مشاعرك تجاهه

في حال كنتِ لا تشعرين بمشاعر الحب تجاه خطيبك، يجب عليكِ أن تتحدثي معه أولاً حول صفاته الجيدة ومميزاته، ثم إخباره بأن المشكلة التي ستؤدي إلى فسخ الخطوبة لا تتعلق به، إنما تتعلق بكِ أنتِ، لعدم وجود مشاعر لديكِ تجاهه.



3- ذكر العيوب التي سيصعب بسببها إكمال الخطوبة

في حال كان سبب قرار فسخ خطوبتكِ يتعلق بمشاكل أو عيوب لدى خطيبكِ، يجب أن تتحدثي معه بشكل واضح عن هذه العيوب، مع ذكرها بالتفصيل وبأسلوب لائق، بدون توجيه اتهامات، أو التحدث بأسلوب حاد ومُنفر، مع التأكيد أن هذه العيوب من الصعب أن تستطيعي التعامل معها أو تحملها، وهو ما سيؤدي إلى وقوع الكثير من الخلافات بينكما بعد الزواج، لذا فلا داعي للاستمرار في هذه العلاقة، للحفاظ على الود والاحترام بينكما.



4- عدم فسخ الخطوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

لا تستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك أو إنستجرام، في إخبار خطيبكِ بقرار فسخ الخطوبة، لأن ذلك سيسبب الإحراج الشديد له، بخاصة إذا أعلنتِ ذلك عبر منشور أو صورة سيراها جميع الأصدقاء الموجودين على حسابكِ الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.



5- تقييم أسباب فسخ الخطوبة بشكل صحيح

تشعر الكثير من الفتيات بالقلق قبل الزواج، نتيجة التوتر الذي تتعرض له أثناء فترة التحضير للزفاف، لذلك من الضروري أن تفكري جيداً في سبب القلق الذي تشعرين به وتقيمين أسبابه بشكل صحيح، لأنه في حال كان سببه التوتر الناجم عن الضغط الذي تتعرضين له قبل الزفاف، فإنكِ في هذه الحالة لا تحتاجين إلى فسخ الخطوبة، إنما تحتاجين لطلب المساعدة من المقربين إليكِ، لمشاركتك في التحضيرات لزفافكِ.

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